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محافظات

ضبط 21 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات بالمنيا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:27 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات بالمنيا 18 متهمًا وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة و3 متهمين وبحوزتهم كمية من المخدرات من مختلف الأنواع قبل بيعها وترويجها على عملائهم.

كان مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح أجهزة البحث في ضبط 18 متهمًا وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة من بينها 4 بنادق خرطوش ومسدس و13 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلى 38 طلقة حية متنوعة الأعيرة.

كما نجحت مباحث مكافحة المخدرات في ضبط 3 متهمين وبحوزتهم كمية من المخدرات من مختلف الأنواع من بينها حشيش وهيروين وأقراص مخدرة قبل بيعها وترويجها على عملائهم.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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