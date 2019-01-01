تحرير 3988 مخالفة مرورية وضبط 7 سائقين يتعاطون مخدرات بالمنيا

شنت مباحث المرور بالمنيا حملة مرورية مكبرة علي شوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة ومواقف سيارات الأجرة، تمكنت خلالها من تحرير 3 ألاف و988 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 7 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.



كانت حملة مرورية بإشراف العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا قد تمكنت من ضبط وتحرير 3 ألاف و988 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة أو لعدم الالتزام بالقواعد المرورية.



وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة تم فحص عينة 61 سائقا، أسفرت عن اكتشاف إيجابية عينة 7 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة، بينما امتنع سائق عن إجراء التحليل.