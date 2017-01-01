حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 30 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه.

عاطفيًا: مشاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو اليوم مترددًا تجاه الكثير من المواقف.

صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



