حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 30 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: حاول أن تقوّي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة إلى دعمهم الدائم ليس هذا اليوم فقط، بل في المقبل من الأيام.

عاطفيًا: أجواء مستقرة اليوم عاطفيًا تنعكس ارتياحًا على العلاقة، وتكون الأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك.

صحيًا: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي يحددها عادة اختصاصي التغذية.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

