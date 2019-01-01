الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

للحد من حالات الطلاق.. إغلاق مقاهى الإسماعيلية فى الواحدة صباحًا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:31 ص
جريدة الدستور
الاسماعيلية : محمود الكيلانى
طباعة
ads
أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا بإغلاق جميع المقاهى ومحلات "السايبر" فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال فصل الصيف، وفى تمام الساعة الثانية عشر مساءً خلال فصل الشتاء، وشدد على حتمية الالتزام بتلك التوقيتات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف تلك التعليمات والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإدارى.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسماعيلية لفعاليات اللقاء الجماهيرى الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة الإسماعيلية والذى نظمه مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإليكترونية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، تحت عنوان: "الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء"، وذلك لتأهيل المقبلين على الزواج، ونشر الوعى المجتمعي، ودعم الترابط الأسري، والحد من ظاهرة الطلاق، بحضور قيادات الأزهر الشريف.

وخلال اللقاء أوضح المحافظ أن جلوس المواطنين على المقاهى لساعات طويلة هو مضيعة للوقت واستهلاك لميزانية الأسرة نظرا لما ينفقه رواد المقاهى من أموال تؤثر سلبا على دخل الأسرة وحالتها الاقتصادية، الأمر الذى يعد أحد أسباب المشاكل الأسرية وحالات الطلاق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. بيراميدز يعلن عن ثنائي جديد داخل صفوف الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الزمالك يهاجم فاروق جعفر وأيمن يونس

منذ حوالي 15 ساعة

بالأرقام.. شركات المحمول تفقد 6.6 مليون مشترك خلال عام

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

ads

الصور

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

ads

الأكثر قراءة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

ستوديو

بعد مخاوف من ظهور الطريشة في التجمع.. 5 نصائح للتعامل معها

الغندور يشن هجوما على محمد إبراهيم: لاعب أضاع نفسه (فيديو)

الغندور: الأهلي لا يستحق الفوز.. والشناوي أنقذه من هزيمة محققة (فيديو)

عضو بالوطني الفلسطيني: لا خيار أمام اللاجئين في لبنان سوى الاستمرار بانتفاضتهم

ads

رياضة

بورنموث يضم الدنماركي بيلينج من هيديرسفيلد

الغرافة يضم المكسيكي مورينو من ريال سوسيداد

ماركو فيراتي: على باريس سان جيرمان أن يفتح الباب أمام نيمار للرحيل

ويستهام يجدد عقد الكونغولي ماسواكو حتى 2024

الرئيس نيوز

هل قصفت إسرائيل معسكرا عراقيا يضم مسلحين شيعة شرق بغداد؟

"الأعلى للحوار المجتمعي" يطالب بمذكرة حول علاوة قطاع الأعمال العام

النيابة تحبس وكيل وزارة التموين بالفيوم 15 يومًا

الإحصاء: 96.3% من أسر ريف "الدلتا" تستفيد من الدعم

منوعات

آثار مدمرة للتغيرات المناخية

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

متحف أمريكي يعيد تماثيل مقدسة إلى كينيا

تأجيل إطلاق مركبة "دراجون" المأهولة

كشكول

بالصور.. تدريب قيادات الإدارات التعليمية بقنا علي فن " الاتيكيت"

بولاق الدكرور تبدأ الاستعداد للعام الدراسي الجديد

السبورة الذكية.. أولى التدريبات الجديدة لمعلمى الأزهر على التعليم التكنولجى

جولة تفقدية لرئيس قطاع المعاهد اﻷزهرية ببعض المواقع اﻹنشائية بأسوان

إسلام سياسي

الإخوان يتبرأون من "وجدي غنيم" في بيان رسمي

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية الفابريكة لأحمد الملوانى بالإسكندرية.. "صور"

غدًا.. "المتاحف والتنمية المستدامة" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

غدًا.. "نساء في بيتي" على طاولة مختبر السرديات

الأربعاء.. خالد الخميسي يناقش "الشمندر" بالنيل الثقافية

صفحتنا ع الفيس بوك