الملك سلمان يشيع جثمان شقيقه الأمير بند بن عبدالعزيز

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدا لعزيز، أمس الإثنين، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام صلاة الجنازة، على شقيقه الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.





وأوضحت قناة "الإخبارية" السعودية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير أحمد بن عبدالعزيز أديا صلاة الجنازة على الفقيد بجانب العديد من أفراد الأسرة الحاكمة، وتم دفن جثمان الفقيد في مقبرة العدل بمكة المكرمة.





وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد، رسميًا، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز.







