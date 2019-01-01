لقصير القامة.. 6 أطعمة لزيادة طولك

يعانى البعض من قصر القامة، فوفقًا لإحصائية نشرها موقع "ديلى ميل" البريطاني، يعاني حوالي من ثلث سكان العالم من قلة طول القامة.



ووفقًا لما ذكره موقع "1mhealthtips" الخاص بالتغذية العلاجية، فإنه يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في زيادة الطول، منها ما يلي:



1- منتجات الألبان

إن الجبن والزبادي والآيس كريم هي مجرد أمثلة قليلة على الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان، والتي يمكن أن تزيد من طولك، حيث تحتوي هذه المنتجات على فيتامينات "A، B،D،E" والتي تزيد من الطول.



2- الدجاج

الدجاج من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعدك في الحصول على مزيد من الطول، حيث أنها تحتوي على كميات كبيرة من البروتين الذي يمكن أن يعزز نمو العظام والعضلات.



3- البيض

يعتبر البيض مصدر آخر للبروتين، يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي، حيث أن بياض البيض يحتوي على 100٪ من البروتين الذي يساعد في زيادة الطول.



4- الموز

يمكن أن يزيد الموز من زيادة الطول، بالإضافة إلى إمداد الجسم بالمنجنيز والبوتاسيوم والكالسيوم.



5- فول الصويا

بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، يجب أن يكون فول الصويا في قائمة الأطعمة التي تتناولها لزيادة الطول، فمن المعروف أن فول الصويا يحتوي على كميات كبيرة من البروتين الذي يمكن أن يحسن نمو الأنسجة والعظام.



6- السمك

الأسماك مثل السلمون والسردين والتونة معبأة بفيتامين (د) الذي يلعب دورًا في نمو العظام، كما أنه يساعد أيضًا على امتصاص العناصر الغذائية.