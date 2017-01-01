ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو بانجو بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، من القبض على 3 أشخاص سابق اتهامهم فى قضايا متنوعة، وبحوزتهم 2 كيلو ونصف بانجو وأسلحة بيضاء.



تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة إخطارًا يفيد بضبط كلًا من: "م. ص" 20 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا، وبحوزته (كمية نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام وسلاح أبيض سنجة )، و"أ. ع" 45 سنة، عاطل السابق اتهامه في 3 قضايا، وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر تزن 5، 1 كيلو جرام)، بالإضافة إلى "أ. م" 47 سنة عاطل، السابق اتهامه في 28 قضية متنوعة، وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن 110 جرامات وسلاح أبيض سكين).



وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.