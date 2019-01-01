دورة تدريبية حول الجودة فى التحاليل الكيميائية بـ"صحة الإسكندرية"

نظمت إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على مدار يومين، دورة تدريبية لفنيى المعامل بالإسكندرية بعنوان الجودة فى التحاليل الكيميائية وتحاليل البول ولمخدرات.



وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الدورة تناولت موضوعات صيانة ومعايرة الماصات المعملية، وجودة المعامل الكيميائية الإكلينيكية، وتحاليل المخدرات، وحاضر فيها عدد من استشاريى تخصصات المعامل.



وأوضحت الدكتورة هبة الخياري، مديرة إدارة المعامل، أن الدورة استهدفت فنيى المعمل العاملين بوحدات طب الأسرة، حيث حضرها 20 فنى معمل من العاملين من مناطق العامرية والجمرك وبرج العرب.



وعقدت الدورة بقاعة المحاضرات بمستشفى حميات الإسكندرية، وحاضر فيها الدكتورة سلوى حسن، والدكتورة نادية عقل، والدكتورة إيناس فتحي.