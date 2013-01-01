بورنموث يضم الدنماركي بيلينج من هيديرسفيلد

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي اليوم الاثنين، عن ضم الدنماركي فيليب بيلينج من صفوف هيديرسفيلد تاون.



وانضم بيلينج (23 عاما) إلى بورنموث لمدة خمسة أعوام مقابل 15 مليون جنيه استرليني.



وانتقل بيلينج إلى هيديرسفيلد في 2013 وسجل ستة أهداف خلال 91 مباراة خاضها مع الفريق.



وقال بيلينج "بمجرد سماعي باهتمام بورنموث لم اتردد لحظة".



وأضاف: "ليس من السهل الانتقال إلى فريق مليء بالمواهب، والعمل مع مدرب في كفاءة ايدي هوي".