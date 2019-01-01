ترودو: تصديق كندا على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لن يتم قبل الخريف

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إن تصديق بلاده على اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية لن يتم قبل الخريف المقبل، خاصة وأن مجلس النواب الأمريكي أنهى جلساته الصيفية دون توقيع الاتفاق.



ومنذ التوصل إلى الصفقة، قال الليبراليون إنهم يعتزمون التحرك جنبا إلى جنب مع الأميركيين عندما يتعلق الأمر بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة.



وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم في قاعدة خفر السواحل كيتسيلانو في مدينة فانكوفر بالغرب الكندي، "نحن بالطبع نستفيد الآن من اتفاقية نافتا الحالية التي تضمن أن الكنديين يتمتعون بخدمة جيدة مع وصول جيد وموثوق به إلى سوق أمريكا الشمالية، لكننا سنفعل ذلك بما يتماشى مع العملية الأمريكية عندما تستأنف الجلسات مرة أخرى هذا الخريف".



ورفع مجلس العموم جلساته يوم 20 يونيو الماضي، تاركا مشروع القانون في طي النسيان، وحذر أعضاء مجلس الوزراء من أنه قد تكون هناك حاجة إلى استدعاء المجلس هذا الصيف.



وفي إطار التوترات مع الصين، على خلفية احتجاز بكين مواطنين كنديين، أكد ترودو أن الولايات المتحدة دافعت عن الكنديين المحتجزين في الصين وسط تقارير استئناف المحادثات التجارية.



وأضاف أنه على الرغم من سعي الولايات المتحدة والصين لاستئناف المحادثات التجارية، إلا أنه واثق من أن الولايات المتحدة، مثلها مثل الحلفاء الآخرين، ستواصل الدفاع عن اثنين من الكنديين الذين تحتجزهم الصين.