الغرافة يضم المكسيكي مورينو من ريال سوسيداد

قال الغرافة المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم إنه ضم المدافع هيكتور مورينو من ريال سوسيداد الإسباني اليوم الاثنين.



وأضاف الغرافة في حسابه في تويتر أن المدافع المكسيكي وصل إلى الدوحة أمس الأحد وخضع للكشف الطبي.



وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن اللاعب البالغ عمره 31 عاما وقع عقدا لثلاثة مواسم.



وقدم مورينو أداء جيدا مع سوسيداد في الموسم الماضي إذ شارك في 33 مباراة بعد موسم مخيب للآمال مع روما الإيطالي.



وقال مورينو إنه سعيد بانضمامه إلى الغرافة وسيعمل على نقل خبراته إلى اللاعبين الشبان في الفريق.



وتعافى مورينو من إصابة ليقود المكسيك للقب الكأس الذهبية بالانتصار على الولايات المتحدة في النهائي الشهر الحالي.



ويستهل الغرافة مشواره في الدوري في الموسم الجديد بمواجهة الشحانية يوم 22 أغسطس.