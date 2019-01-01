تراجع أسعار الأسهم الكندية في تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات الأسهم الكندية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع سهم شركة التكنولوجيا العملاقة "شوبيفاي" واستمرار تخلص المستثمرين من أسهم شركات إنتاج المواد المخدرة.



وتراجع مؤشر "إس أند بي تي.إس.إكس" المجمع بنسبة 0.2% إلى 17ر16492 نقطة.. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع حيث انخفض سهم "شوبيفاي" بنسبة5.1% وهو أكبر تراجع للسهم خلال شهر بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. جاء هذا التراجع في أعقاب تقرير أشار إلى تراجع مبيعات شركة مستحضرات التجميل التي تمتلكها النجمة "كيلي جينير" وهي من عملاء "شوبيفاي".



وتراجع مؤشر أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 1% إلى أقل مستوى له منذ أوائل يناير الماضي. وتراجعت أسهم كل شركات المواد المخدرة باستثناء "هيكسو كورب" التي سجلت تحسنا في مبيعاتها المحلية.