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الثقافة

غدًا.. "المتاحف والتنمية المستدامة" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:17 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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ينظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في الواحدة ظهر يوم غد الثلاثاء، محاضرة بعنوان "المتاحف والتنمية المستدامة"، بالمبنى الرئيسي بالمكتبة.

ومن المقرر أن يُلقي المحاضرة الدكتور أسامة عبد الوارث٬ مدير عام مركز الطفل للحضارة والإبداع٬ وخبير اليونسكو بالمنطقة العربية.

تتناول المحاضرة مفهوم تنمية الحضارة القومية بشكل وجيز، وذلك لتأكيد دور المتاحف والمراكز الحضارية في عملية التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المحاضرة يتضح إلى أي مدى تعالج السياسات المتبعة في التنمية القومية مفهوم التطور الحضاري.

ومن هنا يبرُز دور المتحف وارتباطه بالمجتمع من ناحية فضول العقل البشري الذي يشجع على السعي لمعرفة معلومات عن تطور الحضارة البشرية على ضفاف النيل خلال السبع ألاف سنة الماضية.

ومن ناحية أخرى، تغير الاحتياجات الاجتماعية التي تتطلب وجود معرفة وخبرة سابقة عن العصور القديمة من أجل إنتاج نماذج جديدة لنصل في النهاية إلى نمو اجتماعي أكبر.

تُعدُّ مقتنيات المتحف برهانًا أصليًا لتوضيح الماضي، ومن ثم، يمدنا جمعها في مكان واحد – وهو المتحف – بفرص فريدة من أجل إتمام هذه الاحتياجات الأساسية٬ لذلك تُعدُّ خدمة المجتمع هي المقصد الرئيسي الذي يسعى المتحف إلى تحقيقه.
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