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رياضة

ماركو فيراتي: على باريس سان جيرمان أن يفتح الباب أمام نيمار للرحيل

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:14 م
نيمار
نيمار
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أكد اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أنه لم يسبق له أن سمع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا يطلب مغادرة الفريق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يرى أنه من الأفضل عدم وضع عراقيل أمام أي لاعب يرغب في الرحيل عن النادي.

وقال فيراتي في مقابلة مع شبكة "أر إم سي" الإذاعية: "من المؤكد أنني سأشعر بإحباط إذا ما رحل لأنه لاعب كبير، ولكن هذا أمر بينه وبين النادي، أنا لم أسمعه يطلب الرحيل قط، ولكن لا أعلم ماذا قال بعد ذلك للنادي، شخصيا أرغب في أن يبقى".

ورغم ذلك، شدد فيراتي على أهمية أن يحرص باريس سان جيرمان على عدم حدوث مواجهة بينه وبين نيمار.

واستطرد قائلا: "أعتقد أنه إذا كان هناك أحد اللاعبين يرغب في الرحيل فإنه سيجد طريقة لذلك على أي حال، من الأفضل أن يرحل هذا اللاعب، لأنه إذا حدث العكس فإن النادي بهذا يكون قد احتفظ بلاعب يناهضه".

وتابع اللاعب الإيطالي قائلا: "عندما يكون هناك لاعب يرغب في الرحيل فعلى النادي أن يتركه يرحل، وذلك طبقا للشروط التي أرساها النادي، ليس هناك حاجة إلى تدريب لاعب يرغب في الرحيل".

يذكر أن فيراتي مر بموقف مشابه لموقف نيمار قبل عامين، عندما كان يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان للانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وتحدث فيراتي عن تلك الفترة، حيث أوضح أنه كان يحتاج آنذاك إلى تفسيرات وإيضاحات من إدارة باريس سان جيرمان، لأنه شاهد أمورا لا تتناسب مع طموح نادي يرغب في التتويج بالألقاب الكبرى.

واختتم قائلا: "ولكن تحدثنا وبقيت مع الفريق، وأنا سعيد لأنني اتخذت هذا القرار".

وشدد فيراتي على ضرورة مراعاة ظروف نيمار الحالية بعد تعرضه لإصابة حرمته من المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، هذا بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهت له مؤخرا بالاعتداء جنسيا على إحدى عارضات الأزياء.
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