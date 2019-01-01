بومبيو يأمل في إجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية قريبًا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إنه يأمل في عقد محادثات على مستوى العمل لإحياء ملف نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية "قريبا جدا" لكنه أكد عدوم وجود خطط حاليا لعقد قمة أخرى بين زعيمي البلدين.



وأضاف بومبيو أمام نادي واشنطن الاقتصادي قبل يوم من توجهه إلى آسيا "أتمنى أن نعقد مناقشات على مستوى العمل قريبا جدا"



لكن لدى سؤاله عن احتمال عقد قمة أخرى بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قال "ليس هناك ما هو قيد الإعداد حاليا. لا شيء في الخطة".