وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت هدية محمد الزين والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مساء اليوم، في مستشفى السلاح الطبي بعد معاناة طويلة مع المرض.



وقال موقع "باج نيوز" السوداني، إن والدة البشير طالبت في أيامها الأخيرة المجلس العسكري الانتقالي بزيارة البشير في المعتقل لكنها لم تتمكن من ذلك.



وأشار الموقع إلى استمرار تدهور حالة والدة البشير الصحية؛ حيث نقلت إلى مستشفى علياء التخصصي بأم درمان التابع للسلاح الطبي ثم وافتها المنية اليوم.



ويخضع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الآن في سجن كوبر بتهم الفساد وسرقة المال العام وارتكاب جرائم حرب، عقب الإطاحة به من السلطة من قبل القوات المسلحة إثر احتجاجات شعبية عارمة.