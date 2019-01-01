جيش الساخطين.. قصة الثلاثي الذين يهددون عرش أردوغان

لم تكن نتائج الانتخابات الأخيرة فى مدينة إسطنبول، التى أجريت على جولتين، وأسفرت عن فوز مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بن على يلدريم، إلا بداية النهاية لعصر الديكتاتور رجب طيب أردوغان.



هذا ما تؤكده الانشقاقات التى ضربت الحزب الحاكم، من قِبل مؤسسيه التاريخيين، واتجاههم لتشكيل أحزاب جديدة يتوقع أن تنافس بقوة على الحكم. وتمثل ذلك فى استقالة على باباجان، وزير الاقتصاد التركى السابق، ألمع الأسماء بين كوادر «العدالة والتنمية»، واعتزامه تشكيل حزب سياسى جديد، بالتعاون مع الرئيس التركى السابق عبدالله جول. وتجسد كذلك فى خروج وزير الخارجية السابق ومهندس «المشروع الأردوغانى»، أحمد داود أوغلو، واعتزامه هو الآخر تشكيل حزب مع المنشقين عن «العدالة والتنمية». من هم هؤلاء الرجال الذين يهددون عرش «أردوغان»؟، وهل ستنجح محاولاتهم فى تشكيل أحزاب تستطيع إزاحة «العدالة والتنمية» من سدة السلطة؟ وما توقعات المرحلة المقبلة؟.. هذه وغيرها من التساؤلات تجيب عنها «الدستور» هنا..



أفضل وزير اقتصاد تركى وواجه نهب الرئيس لـ«خيرات إسطنبول»



ولد «باباجان» فى عام ١٩٦٧، وتخرج فى كلية «تيد» بالعاصمة أنقرة عام ١٩٨٥، ثم التحق بجامعة الشرق الأوسط التقنية، التى حصل منها على درجة البكالوريوس فى الهندسة الصناعية بأعلى الدرجات فى ١٩٨٩.



أما الحياة السياسية فدخلها رسميًا فى العام ٢٠٠٢ بوصفه أحد مؤسسى حزب «العدالة والتنمية»، وعضو مجلسه التنفيذى، ثم انتخب عضوًا بمجلس النواب عن مدينة أنقرة فى العام ذاته، وصولًا إلى تقلده منصب وزير الشئون الاقتصادية، ليصبح أصغر عضو فى مجلس الوزراء وعمره ٣٥ عامًا.



وأسهم «باباجان» فى إصلاح الوضع الاقتصادى محققًا انتعاشة بعد عامين من مباشرة عمله، عقب سنوات عجاف من الأزمات الاقتصادية التى عانت منها البلاد، ثم شغل منصب وزير الخارجية وشئون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، قبل أن يتولى وزارة الاقتصاد بعد انتخاب «أردوغان» رئيسًا للوزراء وعبدالله جول رئيسًا للجمهورية، وصولًا إلى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية فى تركيا، من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٥.



وعلى عكس «جول» و«أوغلو» اللذين تركا حزب «العدالة والتنمية» بهدوء، استغل «باباجان» استقالته كمنصة للتحدث مباشرة إلى الأتراك، بتصريحات جريئة بالنظر إلى مستوى القمع فى تركيا والعقوبة التى فرضت على أولئك الذين يتحدون سلطة «أردوغان»، حيث قال: «لقد دافعت طوال تلك الفترة عن مبادئ حزب العدالة والتنمية، لكن خلال السنوات الأخيرة حصلت اختلافات عميقة تخالف المبادئ والأفكار التى أحملها».



وقصة انسحاب «باباجان»، الذى هو أفضل وزير اقتصاد فى تاريخ تركيا بعد أن حقق أعلى نسبة نمو فى تاريخ الاقتصاد التركى خلال الفترة بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨، أو إجباره على الانسحاب من المشهدين السياسى والاقتصادى فى تركيا تستحق أن تروى.



بدأت القصة عندما طرح «باباجان» إعادة «الريع الحضرى» بمدينة إسطنبول إلى سكانها، خاصة أن هذا «الريع الحضرى»- الذى يقصد به خيرات وثروات المدينة- لا يستغل لصالحها، بل يدخل فى «جيوب أردوغان» ومحاسيبه من رجال الأعمال وأولاده وأعضاء حزب «العدالة والتنمية» الفاسدين.



وعندما فكر «باباجان» كاقتصادى مخضرم فى استغلال «الريع الحضرى» لصالح المدينة وأهاليها، وكذا باقى مدن تركيا، وضعه «أردوغان» نصب عينيه، خاصة أن كعكة هذا «الريع» ضخمة جدًا، وفى ٢٠١٥ أنهى مستقبله السياسى كنائب لرئيس الوزراء.



كانت طعنة «أردوغان» قاسية، فـ«باباجان» واحد من ألمع الأسماء على الساحة السياسية التركية.



ابتعد «باباجان» عن دوائر صنع القرار، حتى بدأت الأوضاع فى تركيا تتغير وأغضبت كثيرين من مؤسسى «العدالة والتنمية»، كان هو بينهم، ومع وصول الخلافات بينه وبين الرئيس التركى إلى نقطة اللاعودة استقر على الاستقالة، وتحديدًا بعد ما حدث فى انتخابات إسطنبول.



ويعمل الرجل هذه الأيام على تشكيل حزب جديد ينافس «العدالة والتنمية»، ويتوقع أن يكون الرئيس التركى السابق «جول» رئيسًا شرفيًا له، مع تأكيد أنه لن يكون حزبًا من داخل حزب، أى لن يكون مجرد حزب منشق عن «العدالة والتنمية».



وتعيد هذه الحالة إلى الأذهان ما حدث قبل عقدين. حين انشقت مجموعة من حزب «الرفاه»، ذى التوجه الإسلامى، بقيادة الراحل نجم الدين أربكان، لتأسيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم اليوم فى البلاد.



رفض الديكتاتورية وتراجع عن الترشح للرئاسة بعد «تهديد علنى»

هو رئيس تركيا خلال الفترة من ٢٨ أغسطس ٢٠٠٧ إلى ١٠ أغسطس ٢٠١٤، ويعد أحد مؤسسى حزب «العدالة والتنمية» مع «أردوغان»، وصديقه ورفيق دربه، كما يقولون، قبل أن تجبره تصرفات الرئيس على السير فى الطريق الآخر.



بداية الخلاف كانت عندما حاول «أردوغان» تحويل «جول» إلى دمية فى يديه، واعدًا إياه بمنصب رئيس الوزراء، فى ٢٠١٤، إذا ساعده فى تمرير التعديلات الدستورية التى تنقل نظام الحكم فى البلاد من برلمانى إلى رئاسى، مع بعض الاشتراطات التى تجعل المنصب شرفيًا بالأساس، الأمر الذى رفضه «جول» جملة وتفصيلًا، وصرح وقتها بأنه إذا تولى المنصب سيمارس صلاحيات رئيس الوزراء كاملة غير منقوصة.



ولذلك أقصى «أردوغان» صديقه القديم من دائرة الترشح لمنصب رئيس الوزراء، وكلف أحمد داود أوغلو برئاسة الحزب ورئاسة الوزراء، فى أغسطس ٢٠١٤، ما تسبب فى قطيعة بين الرجلين اللذين أسسا معًا حزب «العدالة والتنمية» فى ٢٠٠١.



وعندما فكر «جول» فى الترشح لانتخابات الرئاسة الأخيرة، يونيو ٢٠١٨، حاول «أردوغان» استصدار قوانين لمنعه من الترشح، ووصفه بـ«الخائن»، وأرسل له رسائل تهديد من خلال مستشاريه، إبراهيم كالين، ورئيس هيئة الأركان العامة خلوصى أكار، اللذين زارا «جول» فى بيته ليتراجع عن الترشح، وهو ما حدث.



و«جول» من مواليد ٢٩ أكتوبر ١٩٥٠، وخلال دراسته الجامعية، دافع عن وجهات نظر سياسية إسلامية، وأصبح عضوًا فى البرلمان عام ١٩٩١ وأعيد انتخابه أعوام ١٩٩٥ و١٩٩٩ و٢٠٠٢ و٢٠٠٧، ثم انضم فى البداية إلى حزب «الفضيلة الإسلامى» فى عام ١٩٩٨، ثم أسس «العدالة والتنمية» مع «أردوغان».



أصبح «جول» رئيسًا للوزراء بعد فوز حزب «العدالة والتنمية» بانتصار ساحق فى الانتخابات العامة لعام ٢٠٠٢، وكان «أردوغان» وقتها مفروضًا عليه حظر، فجاءت حكومة «جول» وأزالت هذا الحظر بحلول مارس ٢٠٠٣، ليصبح «أردوغان» نائبًا برلمانيًا فى انتخابات فرعية، ويتولى منصب رئيس الوزراء.



عمل «جول» بعد ذلك وزيرًا للخارجية ونائبًا لرئيس الوزراء حتى عام ٢٠٠٧، وأثارت محاولته اللاحقة للرئاسة معارضة قوية وصارمة من مؤيدى العلمانيين المتحمسين فى تركيا، وتم حظرها فى البداية من قبل المحكمة الدستورية بسبب المخاوف بشأن خلفيته السياسية الإسلامية، وفى النهاية تم انتخابه أول رئيس إسلامى لتركيا بعد الانتخابات العامة المفاجئة لعام ٢٠٠٧.



ويقول الكاتب عبدالرحمن ديليباك، عن عزم «جول» تأسيس حزب جديد: «جول ومن يلقبون بـ(جيش الساخطين) داخل حزب العدالة والتنمية، سيتجولون فى الأناضول للاستماع إلى أزمات الناس استعدادًا للكيان الجديد».



عارض تهميش دور رئيس الوزراء.. واستقال بعد اجتماع عاصف مع رجب



هو صديق «أردوغان» ومستشاره، والرجل الذى طالما قيل عنه إنه مصدر كل سياسات الرئيس التركى، وكان كتابه المثير للجدل «العمق الاستراتيجى: موقع تركيا ودورها فى الساحة الدولية» وثيقة عمل للدولة التركية.



لكن ماذا حدث لعلاقة الرجلين؟ وما سبب الخلاف الذى أدى بـ«أوغلو» للاستقالة من منصبه كرئيس لحزب «العدالة والتنمية»، ومن منصبه كرئيس للوزراء؟



الحقيقة أن تلك الاستقالة بدأت بصراع متزايد على السلطة بين «أوغلو» و«أردوغان»، فى الفترة التى سبقت الانتخابات العامة، خلال يونيو ٢٠١٥، فوقتها ترأس «أردوغان» اجتماعًا لمجلس الوزراء، ما أثار غضب «أوغلو» الذى انتشرت صور له على «تويتر» يبدو فى شدة الغضب خلالها جراء ذلك. فعلى الرغم من منح الدستور للرئيس حق رئاسة اجتماع مجلس الوزراء، كانت هذه خطوة نادرة فى التاريخ التركى.



وبحلول أواخر أبريل ٢٠١٦، وصلت العلاقات بين «أوغلو» و«أردوغان» إلى نقطة الانهيار، وظهر الأول وهو ينتقد رغبة «أردوغان» فى إقامة نظام رئاسى، فضلًا عن معارضته اتخاذ الحل العسكرى فقط لمكافحة «حزب العمال الكردستانى»، فضلًا عن تجريد «أردوغان» صلاحيات زعيم الحزب.



وفى ٤ مايو ٢٠١٦، قابل «أوغلو» الرئيس التركى فى المجمع الرئاسى، واستمر اللقاء لمدة ساعة و٤٠ دقيقة، وبعدها بيوم استقال «أوغلو» من رئاسة الحزب ومن منصبه كرئيس للوزراء، ووقتها وصف حزب «الشعب الجمهورى»، المعارض الرئيسى، الاستقالة بـ«انقلاب ٤ مايو».



وقال المقربون من «أوغلو» إن الاستقالة دليل على رفض «أردوغان» أى معارضة لأهدافه المتمثلة فى تحويل تركيا إلى رئاسة تنفيذية، ورغبته فى ممارسة سيطرة أكبر على الحكومة.



أحمد داود أوغلو من مواليد ٢٦ فبراير ١٩٥٩ فى «قونيا»، وهو أكاديمى وسياسى ودبلوماسى، وكان رئيس وزراء تركيا وزعيم حزب «العدالة والتنمية» من أغسطس ٢٠١٤ إلى مايو ٢٠١٦، وعمل سابقًا كوزير للخارجية من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٤، وككبير المستشارين لرئيس الوزراء «أردوغان» من عام ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٩، ثم انتخب عضوًا فى البرلمان عن حزب «العدالة والتنمية» فى «قونيا»، خلال الانتخابات العامة لعام ٢٠١١، وأعيد انتخابه نائبًا فى كل من الانتخابات العامة فى يونيو ونوفمبر ٢٠١٥.



درس داود أوغلو فى قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة «بوجازيزى» فى إسطنبول، وحصل منها على درجة الماجستير فى الإدارة العامة، وعلى درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية بين عامى ١٩٩٣ و١٩٩٦.



ومن ١٩٩٦ لـ١٩٩٩، درس العلوم السياسية فى الجامعة الإسلامية الدولية بماليزيا، وعمل فى جامعة مرمرة كأستاذ فى عام ١٩٩٩، ثم ترأس قسم العلاقات الدولية بجامعة بيكينت فى إسطنبول.



حصل داود أوغلو على لقب سفير فى عام ٢٠٠٣، بموجب القرار المشترك للرئيس أحمد نجدت سيزر، ورئيس الوزراء عبدالله جول، وهو متزوج من سارى داود أوغلو، طبيبة النساء التى تعمل فى إسطنبول، والناشطة ضد الإجهاض، ولديهما ابن واحد و٣ بنات.





