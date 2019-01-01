«المستقبل يتحدث».. الشباب والدولة في مؤتمر العاصمة الجديدة

ينطلق المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السابعة، غدا، وتستمر أعماله حتى مساء الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة شباب مصر من جميع المحافظات.



يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون جميع الشرائح والقطاعات، من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين والأحزاب، ومن سجلوا من خلال الموقع الإلكترونى.



ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس لتأكيد حرص الدولة وقيادتها على مواصلة الحوار مع الشباب المصرى من مختلف القطاعات.



ولأول مرة، سيعقد على هامش المؤتمر «مؤتمر المانحين» الخاص بمبادرة «حياة كريمة» لتأكيد حرص الدولة على القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين فى القرى الأكثر فقرًا، بالتعاون مع القطاعات الخاصة والمؤسسات المدنية وشركاء التنمية.



المؤتمر بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصرى الواعد للحوار المباشر مع الدولة ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.







اللجنة المنظمة: نماذج محاكاة إدارة الدولة تؤهلنا للقيادة



بحماس بالغ وإدراك لأهمية الحدث، تحرك أفراد اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطنى للشباب، على مدار الأيام الماضية، لوضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر الذى يستضيفه فندق «الماسة» بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقبل ساعات من انطلاق المؤتمر، أعرب شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة المشرفون على التنظيم، عن حماسهم لحضور الجلسات التى تتضمن نماذج محاكاة لأجهزة الدولة المصرية، من أجل تدريب الشباب على كيفية إدارة مختلف القطاعات بالدولة.



وقال طاهر نصر، خريج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى أحد المتخصصين فى مجال الطاقة النووية، إن جلسات المحاكاة التى ستقام خلال هذا المؤتمر تختلف كثيرًا عن غيرها من النماذج التى سبق عقدها فى المؤتمرات السابقة.



وأوضح أن هذه المحاكاة ستكون مختلفة، نظرًا لكونها تتسم بطريقة جديدة لإدارة الجلسات تهدف لأن يدرك الشباب المشاركون كيفية التصرف حال تولى المناصب القيادية فى الدولة، بالإضافة إلى قياس مدى التطور والنضج فى أفكارهم بعد التخرج من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب.



وأضاف: «نحاول محاكاة الطريقة التى يمكن إدارة الدولة بها، بعدما أصبحنا جيلًا أكثر وعيًا بطبيعة المشكلات والتحديات التى نواجهها».



وتابع: «خلال جلسات هذا المؤتمر سندرس المشكلات التى تعرضت لها الدولة فى كل قطاعاتها بدءًا من عام ٢٠١٤، وسندرس كيف واجهت الأجهزة هذه المشكلات المختلفة وصولًا إلى نجاح جهود الإصلاح، كما حدث فى الشق الاقتصادى».



أما المهندس مينا ماهر، أحد شباب اللجنة المنظمة، فقال إن جلسات المحاكاة ستناقش أيضًا مختلف الملفات التى تعمل عليها الحكومة، بالإضافة إلى إجراء مناقشات مستفيضة حول ما تحقق على أرض الواقع من رؤية «مصر ٢٠٣٠».



وأضاف: «نتطلع كشباب لمعرفة ما نفذته الحكومة من رؤية (مصر٢٠٣٠)، كما سنناقش ملف الإصلاح الاقتصادى وتأثير إجراءات رفع الدعم على المواطنين، والزيادة السكانية، بالإضافة إلى ملفى التحديات الخارجية والإرهاب وخطط الدولة لمواجهته فى المرحلة المقبلة».



وتابع: «شاركت مسبقًا فى عدد من برامج المحاكاة لإدارة أجهزة الدولة، وكنت واحدًا من المتحدثين فيها خلال انعقاد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وملتقى الشباب الإفريقى فى أسوان، وأعلم جيدًا مدى أهمية هذه الأحداث فى صياغة وعى وفكر الشباب والخروج بتوصيات مهمة».



وعن دوره خلال المؤتمر، قال محمد عبدالرازق عنتر، عضو البرنامج الرئاسى أحد أعضاء اللجنة المنظمة، إنه سيشارك فى جلسة «حياة كريمة» التى تتناول فعاليات المبادرة الرئاسية لتحقيق الحياة الكريمة للشعب المصرى.



وأضاف أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لوضع برنامج عمل المؤتمر، مع الاهتمام بجميع الرؤى الشبابية حول أهم القضايا التى يجب أن يتناولها المؤتمر فى نسخته الحالية.



وأضاف: «عبر جلسات المؤتمر سنخرج بتوصيات ومقترحات مهمة حول التحديات والمشكلات التى تواجهها الدولة حاليًا، وسيكون للشباب دور فاعل فى هذه المقترحات، وهو ما يجعل لدينا أملًا فى غد أفضل».



وأشاد «عنتر» باختيار العاصمة الإدارية لاستضافة المؤتمر، ما يسمح للشباب برؤية ما تحقق فى هذا المشروع على أرض الواقع، معتبرًا أنها تحمل دلالة مهمة حول الاستثمار فى المستقبل.



وتابع: «المؤتمر يعد استثمارًا فى الإنسان، والعاصمة هى استثمار فى المكان، لذا يحمل انعقاد هذا المؤتمر بها دلالة واضحة حول العمل الضخم الذى تقوم به القيادة السياسية حاليًا من أجل المستقبل».







سيلفيا نبيل: تشجيع الجيل الجديد على المشروعات الصغيرة أولوية



قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أكثر الرؤساء اتصالًا مع الشباب.



وذكرت أنه يجب تشجيع الاستثمار الداخلى وتحفيز الشباب على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر بتسهيلات وحوافز كبيرة من مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة استمرار التواصل بين الحكومة والشباب.



■ بداية.. كيف تنظرين إلى المؤتمر؟

- المؤتمر يُعد إحدى وسائل التواصل بين الشباب، الذين يمثلون القطاع الأكبر من الشعب المصرى، وصناع القرار والجهات التنفيذية بالدولة، وأرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أكثر الرؤساء اتصالًا بالشباب والأكثر اهتمامًا بهم، كما أن هذه المؤتمرات توفر وسيلة مباشرة للتواصل مع الدولة، مثل فقرة «اسأل الرئيس» التى تتم باحترافية شديدة.



■ ما الرسائل وراء إقامة المؤتمر فى العاصمة الإدارية؟

- أعتقد أن انعقاد المؤتمر بالعاصمة الجديدة يأتى فى إطار اهتمام الدولة بهذه البقعة الواعدة من أرض مصر، كما أنه يبعث رسائل مهمة أن الحياة بدأت فى العاصمة.



■ ما أبرز الأفكار التى يُمكن طرحها لحل أزمات الشباب؟

- تشجيع الاستثمار الداخلى وتحفيز الشباب على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر بتسهيلات وحوافز كبيرة من مؤسسات الدولة، وكذلك إيضاح الحكومة للشباب الخطوات المتبعة لإقامة هذه المشروعات بالتركيز على المجالات والقطاعات المتاحة أمامهم لبدء مشروعاتهم الخاصة وتمويلهم بشكل أفضل من المعروض فى الفترة الحالية من خلال الدعمين اللوجستى والفنى، لأن هذا الأمر سيحد من ظاهرة البطالة التى يعانى منها قطاع كبير ويعدد أوجه الصناعة والإنتاج بالدولة.



■ كيف تردين على محاولات إحباط الشباب وحثهم على مقاطعة الفعاليات السياسية؟

- الفترة الماضية شهدت الكثير من الإجراءات الاقتصادية الحتمية، التى لم يكن هناك مجال لتأخيرها، وهذه الإجراءات تحمل تبعاتها الشعب المصرى بكل أطيافه، وأعلم أن هناك الكثير ممن عانوا جراء تلك الإصلاحات، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التحسن، ويجب على الشباب المشاركة بفعالية فى المؤتمرات الوطنية، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على التواصل بين الحكومة والشباب، وأدعوهم إلى التحلى بروح ثورة ٣٠ يونيو لنصل بمصر إلى ما نتمناه.





أحمد حسنى: مؤتمر الشباب رسالة إلى المستقبل من قلب أحد المشروعات القومية الكبرى



أكد أحمد حسنى، رئيس اتحاد شبابمصر أمين شباب حزب الاتحاد، أن إقامة النسخة السابعة من مؤتمرالشباب «رسالة إلى المستقبل من قلب أحد المشروعات القومية الكبرى.»وذكر «حسنى » أن المؤتمرات لم تعد مادة للاستعراض والدعاية الإعلامية، مثلما كان يحدث فى الماضى، بل باتت ساحةحقيقية للنقاش وطرح مختلف الرؤى حول قضايا الوطن.







■ بداية.. كيف ترى مشاركتك فى النسخة السابعة من المؤتمر؟



- مؤتمرات الشباب، ومنذ انطلاقها فى أكتوبر ٢٠١٦، أصبحت عنوانًا كبيرًا ومنصة حقيقية لعرض الآراء ومناقشتها، وأصبح الشباب المصرى ينتظر موعد انطلاق مؤتمر الشباب والإعلان عنه بكل حماسة، لأنه يرى فيه فرصة حقيقية وملتقى فعالًا للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم ومقترحاتهم، إضافة إلى كونه فرصة حقيقية لمد جسور التواصل المباشر مع القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة بمسئوليها، للمشاركة فى كتابة مستقبل أفضل للبلاد.



■ ما الرسائل الجديدة من النسخة السابعة؟



- رسائل بالغة الأهمية، على رأسها اختيار العاصمة الإدارية لتكون مقرًا للمؤتمر، لأنه كما اعتدنا من القائمين على المؤتمر الوطنى للشباب والقيادة السياسية أن اختيارهم مقر المؤتمر ليس محض صدفة، ولكن يتم بناءً على دراسة وتخطيط ويحمل دلالات ورسائل مختلفة.



وسبق أن وقع الاختيار على أسوان لتشهد إقامة المؤتمر، بهدف تسليط الضوء على السياحة فى جنوب مصر، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، وإتاحة الفرصة لشباب الصعيد الذى عانى من التهميش فى فترات سابقة للتعبير عن تطلعاته ومطالبه.



وكذلك سبق أن وقع الاختيار على مدن القناة لاستضافة المؤتمر، وهو دلالة على اهتمام الدولة بتطوير وتنمية محور قناة السويس وأرض الفيروز سيناء، كما أن استضافة مدينة شرم الشيخ المؤتمر حمل رسائل سلام للعالم أجمع من مدينة السلام.



لذا أرى أن اختيار العاصمة الإدارية لاستضافة المؤتمر هذا العام اختيار ذكى وموفق، فهو بمثابة رسالة إلى المستقبل من قلب أحد المشروعات القومية الكبرى، التى ترسم خريطة جديدة لمصر، ويتضمن توجيهًا غير مباشر لأنظار العالم والمستثمرين إلى العاصمة الإدارية وما تحمله من فرص واعدة للاستثمار.



■ كيف تقيّم نتائج وتوصيات النسخ السابقة؟



- بكل تأكيد أتت مؤتمرات الشباب الوطنية السابقة بثمارها، ولعبت دورًا كبيرًا فى تشجيع الشباب على الانخراط فى الحياة السياسية مرة أخرى، وأنهت سنوات من القطيعة بين الشباب ومجال العمل السياسى.



بات القادة والمسئولون أكثر تفاعلًا مع الشباب ومقترحاتهم التى أصبحت محل تقدير من الجميع، وتحولت هذه المقترحات إلى واقع ملموس، وكل هذا بفضل توجيهات القيادة السياسية وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على متابعة وحضور جلسات النقاش وتدوين الملاحظات أثناء المناقشات التى تتخلل جلسات وفعاليات المؤتمر. ولم تعد هذه المؤتمرات مادة للاستعراض والدعاية الإعلامية، مثلما كان يحدث فى الماضى، بل باتت ساحة حقيقية للنقاش وطرح مختلف الرؤى حول قضايا الوطن، لأن الدولة جادة وحريصة على مد جسور التواصل مع الشباب، إيمانًا منها بدورهم الفعال ومدى تأثيره فى صناعة القرار، ورسم مستقبل البلاد.



■ ماذا عن القضايا التى سيناقشها المؤتمر؟



- أعتقد أن المؤتمر سيركز فى أجندته على القضايا الوطنية التى تخص المواطن المصرى والحياة اليومية، مثل إجراءات الحماية الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الإدارية، وفلسفة الدولة من توسعها فى المشروعات القومية ومدى أهميتها وأولوياتها، وتأثيرها على الاقتصاد المصرى وحياة المواطن بصفة عامة.



وأرى أن تفعيل مبادرة الرئيس السيسى «حياة كريمة» من خلال عقد مؤتمر للمانحين على هامش المؤتمر الرئيسى يعكس جدية الدولة المصرية فى تناول ووضع خطط لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن.



■ كيف ترى الدعم الذى تقدمه الدولة للشباب؟



- لدى الدولة إرادة حقيقية فى دعم الشباب والاهتمام بقضاياه وخلق حالة حوار فعالة معه والاستماع لهم بمختلف طوائفه وتياراته.



الدولة حريصة على تأهيل الشباب، وتنمية قدراته، ومد جسور التواصل الدائم معه، وخلق نخبة سياسية جديدة لتتولى القيادة فى المستقبل.





إبراهيم الشهابى: العدالة الاجتماعية أهم القضايا المطروحة على أجندة الحدث



قال إبراهيم الشهابى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الجيل، إن مؤتمرات الشباب السابقة قدمت عددًا من التوصيات التى أسهمت فى تشكيل نخبة شابة فى جميع المجالات.



وأشار «الشهابى» إلى عدد من القضايا التى لا بد من طرحها على أجندة المؤتمر فى نسخته السابعة، وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية، وبرنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى مناقشة إتمام مشروع التأمين الصحى الشامل، والتعريف بنصيب الشباب من الإنجازات التى قدمتها الدولة، وحجم المجهود الذى تبذله القيادة السياسية لتحقيق متطلبات الشباب.







■ بداية.. كيف ترى النسخة السابعة من المؤتمر؟



- النسخة السابعة من مؤتمر الشباب تأتى استكمالًا لتأكيد القيادة السياسية على استمرار الحوار المجتمعى مع الشباب بشكل عام، وتأكيدًا أن الشباب هم النافذة الحقيقية لأى مجتمع نحو المستقبل، خاصة أن المؤتمرات التى انعقدت خلال الفترة الماضية شهدت زخمًا كبيرًا وصل لإشادة الأمم المتحدة بأشكال الدعم الذى تقدمه مصر لشبابها، ما جعل هناك شغفًا لانعقاده أكثر من مرة فى العام الواحد.



■ ما القضايا الملحة المطروحة على أجندة الحدث؟



- أعتقد أن القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة، ستكون أهم القضايا على أجندة المؤتمر، إذ ناقشت المؤتمرات السابقة قضايا تتعلق بالصحة والتعليم ومكافحة الإرهاب.



ولابد من تحديد مفهوم صريح وواضح للعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أنها ليست مجرد سكر وزيت، لكنها التكافؤ فى الفرص بين الشباب، وإتاحة مناخ اقتصادى تكون فيه فرص العمل مربحة وجيدة للشباب.



أيضًا لا بد من مناقشة قضية التعليم، وكذلك مشروع التأمين الصحى، وأتوقع وجود مفاجآت بشأن نماذج العدالة الاجتماعية وتطوير مؤسسات الدولة لتستطيع تقديم خدماتها للمواطنين بشكل عادل.



■ ماذا عن تقييمك لنتائج المؤتمرات السابقة؟



- فى اعتقادى أن أهم شىء قدمته مؤتمرات الشباب، هو تشكيل نخبة شابة فى جميع مجالات العمل الأهلى والتنموى، وذلك لاعتماد الدولة وقيادتها السياسية على خطط واستراتيجيات طويلة وبعيدة المدى. وأسهمت المؤتمرات فى التأهيل الحقيقى للكوادر الفعالة لتكون لديها القدرة على تحمل مسئوليتها تجاه الوطن، وتنفيذ الخطط بعيدة المدى التى تضعها النخبة الكبيرة.



■.. وبالنسبة للتوصيات؟



- أصدرت المؤتمرات السابقة عددًا كبيرًا من التوصيات التى تم تنفيذها على أرض الواقع بشكل سريع وعلى أكمل وجه. فإلى جانب حملة ١٠٠ مليون صحة، كانت إحدى التوصيات تشكيل لجان العفو عن السجناء.



كما أن إنشاء وتأسيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، إحدى توصيات مؤتمرات الشباب، وكذلك يعد الخروج بالتجربة من نطاق المحلية إلى العالمية، أحد أساليب القوى الناعمة المصرية فى التعاطى والنقاش مع العالم، وهو ما حدث فى النسخ الأولى من مؤتمرات الشباب، وبالأخص منتدى شباب العالم.









طارق الخولى: الحكومة ستطلع الحضور على خططها ورؤاها فى التطوير



قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف من مؤتمر الشباب توجيه رسالة مفادها أن تلك الشريحة جزء رئيسى فى صناعة الحاضر، بما يتضمنه من أعمال تطوير وإصلاحات فى الهيكل الإدارى للدولة وغيره. وأضاف «الخولى» أن مؤتمرات الشباب تسهم بشكل كبير فى استمرار التواصل بين القيادة السياسية وتلك الشريحة، مشيرًا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» على رأس أجندة الحوار.



■ بداية.. ما الذى تستهدفه الدولة من مؤتمرات الشباب؟



- مؤتمرات الشباب تسهم بشكل كبير فى استمرار التواصل بين القيادة السياسية والشباب، ووجود رأس السلطة فى مؤتمرات الشباب يعطى رسالة لكل المسئولين تحفزهم على احتضان الشباب والاستفادة من قدراتهم، ومصر دولة شابة والأمل كبير فى مشاركة الشباب فى صنع مستقبلها.



■ هل هناك رسائل معينة من ورائها؟



- الرسالة الأهم هى إطلاع الشباب على الخطط التى تتبناها وتنفذها الدولة، فالمؤتمرات أصبحت منصة مهمة تطرح من خلالها القيادة السياسية والوزراء والمسئولون رؤاهم حول تطوير الدولة والتحديات التى نواجهها حاليًا وكيفية حلها فى المستقبل، وأثمر ذلك عن حالة من الحوار المجتمعى الشامل.



كما أن هناك رسالة مهمة موجهة للشباب أنفسهم بأنهم جزء رئيسى فى صناعة الحاضر، بما يتضمنه من أعمال تطوير تتم فى الدولة وإصلاحات فى هيكلها الإدارى وغيره، فالدولة تعول عليهم فى قيادة المستقبل.



■ كيف تنظر إلى إقامة المؤتمر فى العاصمة الجديدة؟



- يدل على قدرة وقوة الإرادة المصرية، فالدولة حينما تقرر تحقيق إنجاز ما فإنها تبذل قصارى جهدها فى إتمامه فى فترة وجيزة، والعاصمة أصبحت جاهزة الآن لاستضافة فعالية مهمة بحجم مؤتمر الشباب.



كما تعكس العاصمة الإدارية إدارة الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين، عبر تخفيف الزحام عن القاهرة وتوفير منظومة إدارة متطورة تليق بتاريخ ومكانة الشعب والدولة المصرية.



■ ما أبرز الملفات على أجندة المؤتمر؟



- مناقشة مبادرة «حياة كريمة» التى تعتبر ضمن أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث عانى الشعب المصرى على مدار الفترات الماضية من الأوضاع الاقتصادية، وواجه تحديات عظيمة وصبر وتحمل فى القرارات الاقتصادية الصعبة التى كانت ضرورية لجعل مصر قادرة على الاعتماد على نفسها.