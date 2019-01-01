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حوادث

مصدر أمني: تحديد هوية منفذي السطو المسلح على بنزينة في الجيزة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:48 م
جريدة الدستور
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد هوية 3 متهمين بالسطو على محطة بنزين بمنطقة كفر الجبل بنطاق قسم شرطة الهرم.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن القوات ناقشت الشهود وعمال المحطة وقامت بتفريغ الكاميرات وتتبع خط سير الجناة وجار العمل لضبط المتهمين.

كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بقيام مجهولين بالسطو على محطة بنزين بمنطقة كفر الجبل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة الرائد إسلام السيد معاون مباحث قسم شرطة الهرم، وتبين أن 3 ملثمين قاموا تحت تهديد السلاح الناري بسرقة خزينة محطة البنزين وأن إجمالي المبلغ المسروق 350 ألف جنيه، وتم تفريغ الكاميرات ومناقشة العمال وتتبع خط سير الجناة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.
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