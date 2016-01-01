ويستهام يجدد عقد الكونغولي ماسواكو حتى 2024

أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين تجديد عقد لاعبه الكونغولي الدولي ارثر ماسواكو حتى 2024.

ويتضمن عقد ماسواكو بندا يسمح لويستهام بتجديد عقد اللاعب لعامين إضافيين.



وانتقل ماسواكو 25 عاما إلى ويستهام في 2016 قادما من اولمبياكوس اليوناني.



وشارك ماسواكو في 75 مباراة مع ويستهام على مستوى جميع المسابقة وسجل مرة واحدة فقط.



وقال ماسواكو للموقع الرسمي لويستهام "سعيد وفخور، بالنسبة لي لم أواجه أي صعوبة في اتخاذ القرار".



وأضاف "النادي أرادني أن استمر لذا لم أفكر في الأمر وقمت بالتجديد على الفور".