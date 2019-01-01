الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

لايف ستايل

5 أطعمة تساعد على زيادة عدد الصفائح الدموية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:59 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
ads
قد يصاب العديد من الأشخاص بنقص الصفائح الدموية نتيجة لمشاكل في نخاع العظم أو الكبد، الأمر الذى يتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية.

وهناك علاجات طبية باهظة الثمن تساعد فى زيادة الصفائح الدموية في الدم، كما أن هناك أيضًا بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة عدد مكونات الدم، وفقًا لما ذكره موقع " healthdigezt".

"الحليب الطازج"
هناك عدة أسباب تجعل الحليب الطازج مفيدًا لدمك، ويعلم الجميع أن هذا السائل الأبيض محمل بالكالسيوم، وهو معدن ضروري ليس فقط لتقوية العظام بل لتجديد الصفائح الدموية.

"الجزر"
من المعروف أن الجزر من الخضراوات التى تساعد فى تقوية النظر، وأيضًا مفيدة للدم، حيث أكد الأطباء أنه يساعد فى تجديد الصفائح الدموية.

"الرمان"
يمكن أن يساعد استهلاك الرمان بشكل منتظم، سواء كان ذلك أو في شكل عصير، أو فاكهة صحيحة، فى زيادة عدد الصفائح الدموية.

"الفاصوليا"
تعد الفاصوليا مصادر رائعة للبروتين بالنسبة للنباتيين أو أولئك الذين يرغبون في تقليل استهلاكهم لمصادر البروتين الحيواني، حيث إن الفاصوليا تحتوى على حمض الفوليك، الذى يعتبر مكون أساسى للصفائح الدموية.

"الثوم"
يساعد الثوم على زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى خفض خطر الإصابة بالكوليسترول وأمراض القلب.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الزمالك يهاجم فاروق جعفر وأيمن يونس

منذ حوالي 19 ساعة

مأزق الخطيب.. تفاصيل الساعات الحاسمة فى "صفقات الأهلى"

ads

الصور

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

ads

الأكثر قراءة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

ستوديو

بالصور.. الجمهور يحتشد حول حازم إيهاب في حفل تامر عاشور بالإسكندرية

بالصور.. تامر عاشور يشعل المسرح الروماني في الإسكندرية بحفل "كامل العدد"

مكتبة الأسكندرية تكرم وزيرة الثقافة والمخرج خالد جلال

بعد مخاوف من ظهور الطريشة في التجمع.. 5 نصائح للتعامل معها

ads

رياضة

الأهلى يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك

بيريز رئيس ريال مدريد: رونالدو هو الأفضل فى العالم

إنتر ميلان يؤكد الاقتراب من ضم لوكاكو

موناكو يتحرك لضم موستافى مدافع أرسنال

الرئيس نيوز

هل قصفت إسرائيل معسكرا عراقيا يضم مسلحين شيعة شرق بغداد؟

"الأعلى للحوار المجتمعي" يطالب بمذكرة حول علاوة قطاع الأعمال العام

النيابة تحبس وكيل وزارة التموين بالفيوم 15 يومًا

الإحصاء: 96.3% من أسر ريف "الدلتا" تستفيد من الدعم

منوعات

آثار مدمرة للتغيرات المناخية

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

متحف أمريكي يعيد تماثيل مقدسة إلى كينيا

تأجيل إطلاق مركبة "دراجون" المأهولة

كشكول

بالصور.. تدريب قيادات الإدارات التعليمية بقنا علي فن " الاتيكيت"

بولاق الدكرور تبدأ الاستعداد للعام الدراسي الجديد

السبورة الذكية.. أولى التدريبات الجديدة لمعلمى الأزهر على التعليم التكنولجى

جولة تفقدية لرئيس قطاع المعاهد اﻷزهرية ببعض المواقع اﻹنشائية بأسوان

إسلام سياسي

الإخوان يتبرأون من "وجدي غنيم" في بيان رسمي

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

"ليلة العامية" أمسية شعرية فنية بأتيليه القاهرة اليوم

اليوم.. ورشة عمل فى الفن الإسلامى بمركز درب 1718

"غصون أماليد".. مجموعة قصصية تبرز المعاناة النسوية

تعرف على عروض برنامج "أيام سيما دِكّة" اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك