5 أطعمة تساعد على زيادة عدد الصفائح الدموية

قد يصاب العديد من الأشخاص بنقص الصفائح الدموية نتيجة لمشاكل في نخاع العظم أو الكبد، الأمر الذى يتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية.



وهناك علاجات طبية باهظة الثمن تساعد فى زيادة الصفائح الدموية في الدم، كما أن هناك أيضًا بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة عدد مكونات الدم، وفقًا لما ذكره موقع " healthdigezt".



"الحليب الطازج"

هناك عدة أسباب تجعل الحليب الطازج مفيدًا لدمك، ويعلم الجميع أن هذا السائل الأبيض محمل بالكالسيوم، وهو معدن ضروري ليس فقط لتقوية العظام بل لتجديد الصفائح الدموية.



"الجزر"

من المعروف أن الجزر من الخضراوات التى تساعد فى تقوية النظر، وأيضًا مفيدة للدم، حيث أكد الأطباء أنه يساعد فى تجديد الصفائح الدموية.



"الرمان"

يمكن أن يساعد استهلاك الرمان بشكل منتظم، سواء كان ذلك أو في شكل عصير، أو فاكهة صحيحة، فى زيادة عدد الصفائح الدموية.



"الفاصوليا"

تعد الفاصوليا مصادر رائعة للبروتين بالنسبة للنباتيين أو أولئك الذين يرغبون في تقليل استهلاكهم لمصادر البروتين الحيواني، حيث إن الفاصوليا تحتوى على حمض الفوليك، الذى يعتبر مكون أساسى للصفائح الدموية.



"الثوم"

يساعد الثوم على زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى خفض خطر الإصابة بالكوليسترول وأمراض القلب.