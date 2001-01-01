غدًا.. "نساء في بيتي" على طاولة مختبر السرديات

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، غدًا الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "نساء في بيتي" للأديبة هالة البدري، ومن المقرر أن يناقش الرواية كل من الدكتور أسامة أبو طالب ودينا نبيل، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير المختبر.



تسرد بطلة رواية "نساء في بيتي" للكاتبة هالة البدري قصص نساء ارتبطت بهن وجدانيا، من دون أن تلتقيهن في الواقع، وتقول: "لي مع كل واحدة منهن قصة طويلة.. على الحائط لوحة ضخمة رسمتها "جورجيا أوكيف" أم الحداثة الأمريكية التي حاصرها حبيبها في خانة الأنثى، فهربت إلى الصحراء لترسم حتى رحلت عام 1986".



هالة البدري روائية وقاصة وناقدة، وصحفية، صدرت لها روايات وكتب وقصص، منها: "السباحة في قمقم"، "منتهى"، "ليس الآن"، "مطر على بغداد" وحصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة للتفوق 2012، وأفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب عن روايتي "امرأة ما" عام 2001، "ومدن السور" عام 2018.