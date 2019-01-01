الإحصاء: 26.2% من الأسر المصرية مشتركة بالتليفون الأرضي

كشفت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام ٢٠١٧-٢٠١٨ أن 26.2% من الأسر مشتركة في التليفون الأرضي ونحو 23.3% من الأسر تمتلك كمبيوتر شخصي "لاب توب".



وأوضحت نتائج البحث التي أعلنها اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 76.1% من الأسر تمتلك محمولا عاديا بينما 49،1% يمتلكون محمولًا ذكيا.



وأشارت إلى أن النسبة الأعلى لاستخدام التليفون المحمول العادي في الريف لتحتل نسبة 80،8% مقابل 70،6% فى الحضر، في حين استحوذ الحضر على النسبة الأعلى لاستخدام المحمول الذكي لتصل إلى 60،7% مقابل 39،3% في الريف.



ولفتت النتائج إلى أن 28.1% من الأسر تتعامل مع الانترنت و4,2% من الأسر تمتلك تابلتآيباد، مشيرا إلى أن 19.1% من الريف يستخدمون خدمات الانترنت مقابل 38,7% فى الحضر، كما يمتلك 15.8% من أسر الريف كمبيوتر شخصيًا "لاب توب" مقابل 32,2% من أسر الحضر.