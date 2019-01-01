والدة الطفل آسر تروي تفاصيل استرداده بعد خطف والده له

قالت الدكتورة عندليب مدرس مساعد بكلية كلية الإعلام ووالدة الطفل آسر، إن ابنها عاد منذ يومين إلى بلده مصر بعد اختطاف والده له بالخارج.

ووجهت والدة الطفل خلال مداخلتها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، الشكر إلى وزارة الخارجية والداخلية، ومدير إدارة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، والنائب العام لتعاونهم الكبير معها في قضية استرداد ابنها.

وواصلت أن والد الطفل زور اسمه وغير اسمه من آسر أحمد إلى أحمد آسر، مشيرة إلى أن زوجها تم إيقافه في إيطاليا، ولكنه يبعث إليها رسائل تهديد بأنه سيختطف الطفل مرة أخرى.