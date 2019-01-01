"مترو": 14.3 مليون بريطاني يعيشون في فقر

كشفت دراسة بريطانية عن أن نحو 14.3 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في المملكة المتحدة.



ونوهت الدراسة، الصادرة عن هيئة المقاييس الاجتماعية، أن جموع العاملين في بريطانيا بينهم نحو 8.3 ملايين بالغ، و4.6 ملايين طفل، و1.3 مليون في سن التقاعد، حسبما ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية.



وقالت رئيسة الهيئة فيليبا ستراود "من دواعي القلق أن إجمالي الفقر لا يزال عند نفس المستوى الذي سجله في مطلع الألفية، تحت عدد من الحكومات".



ويصنف نحو سبعة ملايين شخص، بينهم 2.3 مليون طفل في فقر مستديم، كما أن نحو 6.8 ملايين شخص من هؤلاء الفقراء يعيشون في أسر تضم على الأقل فردا عاجزا.



وقالت الهيئة إن هذه الدراسة تظهر مدى جسامة التحدي الذي يجابهه رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون.



وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية عن نية جونسون إنفاق مبلغ مئة مليون جنيه استرليني على إعلانات من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بلا اتفاق.



وذكرت صحيفة (مترو) أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن جونسون شكّل بالفعل ما أُطلق عليه "حكومة حرب" من أجل بريكست بلا اتفاق، وأن هذه الحملة الإعلانية ستكون الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية.



وتصاعدت الترتيبات للخروج بلا اتفاق منذ فوز جونسون بقيادة حزب المحافظين الحاكم ومن ثم رئاسة الوزراء متعهدا بمغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بلا اتفاق بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.