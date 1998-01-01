الأربعاء.. خالد الخميسي يناقش "الشمندر" بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور الروائي خالد الخميسي حول روايته "الشمندر"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "كلمات" والذي يذاع الاربعاء المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً على شاشة قناة النيل الثقافية.



وتدور«الشمندر» حول سيرة فنان تشكيلي مصري من طبقة متوسطة، يُدعى شهاب الشمندر، درس في كلية الفنون الجميلة، وأصبحت حياته جزء من أعماله.



في الرواية التي جاءت فصولها تحمل أسماء الأعمال الإبداعية لهذا الفنان، يكشف خالد الخميسي بأسلوبه السلس وعباراته الأنيقة علاقة هذا العمل بجزء من حياة الفنان الحقيقة وكيف امتزجت حياته الشخصية مع أعمال التشكيلية.



وكتب «الخميسي» في مقدمة الرواية يقول: «بعد أن ظهرت له خريستيانا في حلم ليلة صيف؛ رسم شهاب الشمندر شذرات عمره على الورق وضمَّها بخيط من الألم، ولما أتم لوحته النهائية؛ أسلم روحه إلى بارئها»، ليضيف: «كتب الفنان التشكيلي شهاب الشمندر سيرته دون فصول أو فقرات؛ فقمت بتقسيم النص لتسهيل القراءة ومنحت لكل فصل اسم لوحه من لوحاته مستندا إلى قائمة لوحاته الكاملة التي نشرت في العام السابق لتكون سيرته معرضا من معارضه التي أتحفنا بها عبر تاريخه. لم أتدخل في النص فلوحته سيرته تمثل اعترافاته الأخيرة».



خالد الخميسي كاتب، ومنتج، ومخرج،حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وحاصل على الماجيستير في السياسة الخارجية من جامعة السوربون. ويكتب الخميسي حاليا بشكل دوري في عدد من الصحف المصرية والأوربية. منذ التسعينيات ويشارك خالد الخميسي في مؤتمرات دولية في الحقل الثقافي. شارك مع المنظمة الفرانكفونية والاتحاد الأوربي في العديد من المؤتمرات والفعاليات الثقافية. وشارك في عام 1998 في تأسيس اتحاد منتجي الثقافة في حوض البحر الأبيض المتوسط. كما حاضر في مهرجانات أدبية وثقافية في أكثر من ستين دولة عبر العالم. أسس الخميسي مؤسسة دوم للثقافة وهي مؤسسة مصرية تهدف لدعم التفكير النقدي في المجتمع المصري. أسس ويرأس مهرجان الحكي في قنا، وهو أول مهرجان للحكي في مصر والذي ينعقد في شهر مارس من كل عام في محافظة قنا. أسس ويرأس مهرجان القراءة الأدبية في المنصورة، الذي ينعقد في نوفمبر من كل عام. يشغل الخميسي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مكتبة القاهرة الكبرى. صدر له كتاب "تاكسي.. حواديت المشاوير" 2007، ورواية "سفينة نوح" 2009، "نقطة ومن أول السطر 2011-2014" ضمن سلسلة ببساطة التي تصدرها مؤسسة دوم للثقافة، رواية "الشمندر" 2018. تُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات مثل الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والبولندية، والإسبانية، والرومانية، والألمانية، واليونانية، والكورية، والماليزية، واليونانية، وعدد آخر من اللغات.