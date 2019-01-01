الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

السفير السعودي باليمن يدين قصف الحوثيين لسوق آل ثابت بصعدة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:26 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
ads
أدان محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استهدف ميلشيات الحوثي لسوق آل ثابت في صعدة بسبب ولاء سكانه للشرعية ما أسفر عن سقوط عشرات القتلي والجرحى.

وقال آل جابر في تصريحات عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم الاثنين، إن إجرام وإرهاب الميليشيا الحوثي المدعومة من ايران لا يتوقف.

وأضاف: "تعدم (الميليشيا الحوثية) ٣٠ أسيرا وتسحل مجاهد قشيرة، وتجند الأطفال، وتقابل بإدانات دولية محدودة، فتستهدف اليوم بالكاتيوشا سوقا شعبية في آل ثابت في جريمة بشعة لإرهاب السكان المدنيين، ومنعهم من الثورة ضدهم وبنفس أسلوب داعش وحزب الله وإيران في سوريا".

وشدد السفير السعودي على أن ما قامت به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين الأبرياء بسوق آل ثابت نكاية بوطنيتهم وموقفهم البطولي ضد مشروع المليشيا ورفضهم لأجندتها الدموية.

وأوضح وزير الإعلام اليمني في وقت سابق اليوم أنه قتل أكثر من 10 أشخاص في قصف للميليشيات على سوق آل ثابت في صعدة، واصيب أكثر من 20 آخرين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر شهر حتى 6 سنوات

منذ حوالي 12 ساعة

كهربا يسخر من تصريحات رئيس الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

منذ يوم

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

ads

الصور

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

ads

الأكثر قراءة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

ستوديو

الغندور: احتمالية ضم شيكابالا للجهاز الفني لنادي الزمالك (فيديو)

رئيس محكمة الأسرة السابق: عمل المرأة وراء ارتفاع نسبة الطلاق

بعد مزاعم ظهور "الطريشة" بالتجمع.. مسؤول: لا تهاجم إلا إذا شعرت بخطر

خطاب يكشف سبب هروب كهربا عن نادي الزمالك (فيديو)

ads

رياضة

ماركو فيراتي: على باريس سان جيرمان أن يفتح الباب أمام نيمار للرحيل

ويستهام يجدد عقد الكونغولي ماسواكو حتى 2024

مصر تحصد برونزيتان ببطولة نيجيريا الدولية للريشة الطائرة

ماكرون يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني المنتخب

الرئيس نيوز

النيابة تحبس وكيل وزارة التموين بالفيوم 15 يومًا

الإحصاء: 96.3% من أسر ريف "الدلتا" تستفيد من الدعم

للمرة الأولى.. وزير المالية يكرم أكبر 20 مؤسسة "سددت الضريبة"

إحالة 64 موظفا بمجلس مدينة الأقصر إلى الشئون القانونية

منوعات

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

متحف أمريكي يعيد تماثيل مقدسة إلى كينيا

تأجيل إطلاق مركبة "دراجون" المأهولة

امرأة تنتقم من خيانة زوجها السابق بطريقة بشعة

كشكول

بالصور.. تدريب قيادات الإدارات التعليمية بقنا علي فن " الاتيكيت"

بولاق الدكرور تبدأ الاستعداد للعام الدراسي الجديد

السبورة الذكية.. أولى التدريبات الجديدة لمعلمى الأزهر على التعليم التكنولجى

جولة تفقدية لرئيس قطاع المعاهد اﻷزهرية ببعض المواقع اﻹنشائية بأسوان

إسلام سياسي

الإخوان يتبرأون من "وجدي غنيم" في بيان رسمي

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

غدًا.. "نساء في بيتي" على طاولة مختبر السرديات

الأربعاء.. خالد الخميسي يناقش "الشمندر" بالنيل الثقافية

الأربعاء.. عزت القمحاوي يناقش"ما رآه سامي يعقوب" بالنيل الثقافية

"الأمن والسلامة المهنية" بثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك