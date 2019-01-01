السفير السعودي باليمن يدين قصف الحوثيين لسوق آل ثابت بصعدة

أدان محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استهدف ميلشيات الحوثي لسوق آل ثابت في صعدة بسبب ولاء سكانه للشرعية ما أسفر عن سقوط عشرات القتلي والجرحى.



وقال آل جابر في تصريحات عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم الاثنين، إن إجرام وإرهاب الميليشيا الحوثي المدعومة من ايران لا يتوقف.



وأضاف: "تعدم (الميليشيا الحوثية) ٣٠ أسيرا وتسحل مجاهد قشيرة، وتجند الأطفال، وتقابل بإدانات دولية محدودة، فتستهدف اليوم بالكاتيوشا سوقا شعبية في آل ثابت في جريمة بشعة لإرهاب السكان المدنيين، ومنعهم من الثورة ضدهم وبنفس أسلوب داعش وحزب الله وإيران في سوريا".



وشدد السفير السعودي على أن ما قامت به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين الأبرياء بسوق آل ثابت نكاية بوطنيتهم وموقفهم البطولي ضد مشروع المليشيا ورفضهم لأجندتها الدموية.



وأوضح وزير الإعلام اليمني في وقت سابق اليوم أنه قتل أكثر من 10 أشخاص في قصف للميليشيات على سوق آل ثابت في صعدة، واصيب أكثر من 20 آخرين.