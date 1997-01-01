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الثقافة

الأربعاء.. عزت القمحاوي يناقش"ما رآه سامي يعقوب" بالنيل الثقافية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:26 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور القاص والروائي عزت القمحاوي حول روايته "ما رآه سامي يعقوب"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات والذي يذاع يوم الاربعاء المقبل في تمام الرابعة والنصف مساءً على شاشة قناة النيل الثقافية.

تدور أحداث الرواية حول حياة شاب يدعى سامي يعيش في شقة بجاردن سيتي ورثها عن عائلته، بعدما هاجرت أمه الألمانية وشقيقه عقب وفاة الأب ضحية عملية تعذيب تعرض لها.

وخلال وجوده منفردا بشقته يكتسب سامي عادات جديدة أهمها تصوير القطط داخل شقته وفي الشرفات، وشرفات الجيران وتصبح هذه هي الهواية الوحيدة التي يقضي معها ساعات داخل يومه الذي يتغير حين يقرر تغيير ديكور بيته والتخلص من الديكورات القديمة التي ورثها عن الأب المناضل السياسي الذي مات لأنه نجح في الحصول على حكم قضائي لإحياء ذكرى والده سالم يعقوب في ميدان التحرير الذي يتحول مع حدوث ثورة يناير 2011 لنقطة محورية في حياة المصريين ما يجعل شقيقه المغترب متحمسا للعودة لمصر ومعايشة تجربة الثورة مع شقيقه.

وتتيح الثورة بأحداثها مساحة للتقارب مجددا بين الشقيقين كانا قد فقداها نتيجة هجرة أحدهما مع الأم وإصرار الآخر على البقاء في مصر.

عزت القمحاوي كاتب وقاص وروائي مصري. التحق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1979، وتخرج فيها من قسم الصحافة عام 1983 ومنذ ذلك التاريخ عمل متدربًا ثم صحفيًا في عدة صحف من بينها (الجمهورية)، و(الأحرار)، و(الأخبار). أسهم في تأسيس جريدة (أخبار الأدب) عام 1993 وشغل منصب مدير التحرير حتى أوائل عام 2011. أدار مجلة (الدوحة) الثقافية من مايو عام 2011 حتى سبتمبر عام 2013. يكتب مقالات في صحف مصرية وعربية من بينها (المصري اليوم) و(القدس العربي). على الرغم من أنه أصدر مجموعته القصصية الأولى في بداية التسعينيات، إلا أنه لا يضع نفسه ولم يضعه النقاد ضمن جيل أدبي معين. وهو يداوم على التجريب من عمل إلى آخر، وإن اشتركت أعماله على خطوط عامة كالسخرية والفنتازيا، كما يوحد هذه الأعمال السعي إلى حية الإنسان وسعادته من خلال احترام حواسه التي يوليها القمحاوي أهمية خاصة. صدر له ست روايات: "مدينة اللذة" 1997، "غرفة ترى النيل" 2004، "الحارس" 2008، "بيت الديب" 2010، "البحر خلف الستائر" 2013، "يكفي أننا معًا" 2017، "ما رآه سامي يعقوب" 2019. وثلاث مجموعات قصصية "حدث في بلاد التراب والطين" 1992، "مواقيت البهجة" 2000، "السماء على نحو وشيك" 2016، بالإضافة إلى أطياف أخرى من الكتابة في كتب "الأيك في المباهج والأحزان" (نصوص) 2002، "كتاب الغواية" (رسائل) 2009، "ذهب وزجاج" (بورتريهات) 2011، "العار من الضفتين" (ريبورتاج)، 2011. فاز بجائزة جائزة نجيب محفوظ لعام 2012 عن رواية "بيت الديب"، ووصلت روايته "يكفي أننا معًا" إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 2018.
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