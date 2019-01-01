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رياضة

مصر تحصد برونزيتان ببطولة نيجيريا الدولية للريشة الطائرة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:23 م
جريدة الدستور
محمد عبد العزيز
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توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بميداليتان برونزيتان خلال مشاركته في بطولة نيجيريا الدولية والتي أقيمت مؤخرا بمدينة لاجوس النيجيرية.

وجاءت الميداليات على النحو التالي:

حصلت هادية حسني وزميلتها ضحى هاني على الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي.

كما حصلت أيضا ضحى هاني مع زميلها أدهم حاتم على برونزية الزوجي المختلط.

و يقود المنتخب الوطني فنيا دكتور رامي إبراهيم وكابتن محمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال.

الجدير بالذكر أن منتخبنا توج مؤخرا أيضا بـ3 برونزيات في بطولة غانا الدولية.
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