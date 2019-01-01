مصر تحصد برونزيتان ببطولة نيجيريا الدولية للريشة الطائرة

توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بميداليتان برونزيتان خلال مشاركته في بطولة نيجيريا الدولية والتي أقيمت مؤخرا بمدينة لاجوس النيجيرية.



وجاءت الميداليات على النحو التالي:



حصلت هادية حسني وزميلتها ضحى هاني على الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي.



كما حصلت أيضا ضحى هاني مع زميلها أدهم حاتم على برونزية الزوجي المختلط.



و يقود المنتخب الوطني فنيا دكتور رامي إبراهيم وكابتن محمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال.



الجدير بالذكر أن منتخبنا توج مؤخرا أيضا بـ3 برونزيات في بطولة غانا الدولية.