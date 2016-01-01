شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على واقعة لشاب في الـ 22 من عمره، بمدينة الحمام، والذي قام بإخراج والدته من القبر ووضعها أمام مسجد بعزبة خط المياه ليصلي عليها، مما تسبب في ذعر الأهالي واستيائهم.

وأوضح الباز، أن والدة الشاب توفيت في عام 2016، وأخرجها الشاب عدة مرات، للصلاة عليها، وعندما سئل عن هذا رد بأنه رأى في منامه رؤية تقول له أخرج والدتك من قبرها وصل عليها وستجدها حية.

وتابع أن بعض الأهالي يزعمون أن جثة والدة الشاب لم تتحلل ولم تتأثر بعد تلك السنوات من وفاتها.

ومن جانبه، أكد الباز، ضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بشيء من العقل والتفكير لاحتمال أن يكون هذا الشاب خبيث ويريد أن يستغل جسد والدته لإنشاء مقام لها.