ماكرون يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني المنتخب

تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اتصالا هاتفيا من نظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول العلاقات المميزة بين البلدين.



وأشاد ماكرون - وفقا لما ذكرته الإذاعة الموريتانية اليوم الإثنين - بالتجربة الديمقراطية الموريتانية والدور الرائد الذي تضطلع به في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.



كما أعرب الرئيسان عن كامل استعدادهما لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين.