وول ستريت تتوقف ترقبًا لمجلس الاحتياطي ومفاوضات التجارة

تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستويات الذروة اليوم الإثنين مع توقف المستثمرين لالتقاط الأنفاس بينما يترقبون خفض فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع ومؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية الجارية في شنجهاي.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 28.96 نقطة بما يعادل 0.11 بالمائة ليصل إلى 27221.41 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.88 نقطة أو 0.16 بالمائة إلى 3020.98 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 36.88 نقطة أو 0.44 بالمائة إلى 8293.33 نقطة.