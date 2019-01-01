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دراسة: الاحتباس الحرارى يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:37 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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يُعد الاحتباس الحراري مشكلة خطيرة للغاية تهدد البيئة بشكل كبير، ولكن أيضًا من المشكلات التى يمكن أن تضر الإنسان.

فوفقًا لدراسة نشرها موقع "healthdigezt" الطبى، فقد أكدت دراسة جديدة، أن الاحتباس الحراري يمكن أن يكون له في الواقع تأثير عميق على القلب، وبالتالي بشكل كبير يزيد من احتمالية إصابة الشخص بنوبة قلبية.

ويمكن أن تتسبب درجات الحرارة الباردة في انقباض أو تضيق الأوعية الدموية، الأمر الذى يتسبب فى ضيق التنفس الذى يؤدى فى النهاية إلى النوبة القلبية.

كما أشار الباحثون إلى أن الاحتباس الحرارى يمكن أن يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الصداع المزمن، الأمر الذى يشكل خطورة على القلب.

وتشير الإحصاءات إلى أنه مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، يرتفع معدل النوبة القلبية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الوفاة المبكرة.
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