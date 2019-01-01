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عالم

روسيا: إجراءات أمريكا لن تسفر عن نتائج في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:17 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات الأميركية الأحادية الجانب في تجاهل القانون الدولي لن تنجح في تسوية "المشكلة الفلسطينية ـ الإسرائيلية".

وصدر عن قسم المعلومات والصحافة بوزارة الداخلية الروسية، جاء في نصه "إن موسكو تشعر بالقلق إزاء استمرار التوتر في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية التي أصبحت رهينة نهج واشنطن أحادي الجانب، وكتأكيد آخر على ذلك كان النظر مؤخرا في قضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي، في 25 يوليو، عرقلت الولايات المتحدة اعتماد مجلس الأمن مشروع بيان صحفي اقترحته وفود الكويت وإندونيسيا وجنوب إفريقيا لإدانة هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية".

وأضافت الخارجية الروسية، في بيانها، "نحن مقتنعون بأن الأعمال الأحادية الجانب التي يمارسها الأمريكيون في تجاهل القانون الدولي لن تسفر عن نتائج، وهي تضر باحتمالات التوصل إلى تسوية عادلة وطويلة الأجل للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية التي طال أمدها".

وتابعت: "إن الموقف المدمر للأمريكيين، خلافا لنهج الغالبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي، يظهر مرة أخرى الخط الذي يهدف إلى كسر الإطار القانوني المعترف به دوليا للتسوية في الشرق الأوسط، المكرس في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أيدتها واشنطن".

وأضافت الخارجية الروسية أيضا أنها تولي اهتماما للخطاب الذي ألقاه الممثل الأميركي الخاص في المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 24 يوليو، ولم يخف بيانه أي تلميحات عن عدم جدوى السعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تسوية في الشرق الأوسط داخل جدران الأمم المتحدة وعدم جدوى قرارات المجلس ذات الصلة.

هذا، وكانت القوات الإسرائيلية قد قامت يوم الاثنين الماضي بهدم منازل فلسطينيين جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بدعوى "البناء غير القانوني".

وطوقت عناصر من الشرطة والجيش الإسرائيليين أربعة منازل في منطقة صور باهر، وتم إجبار السكان الفلسطينيين على إخلاء الموقع.

ولاحقا، قال الرئيس محمود عباس "إن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي".
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