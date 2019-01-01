الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

العاهل المغربي يطلق لجنة خاصة لدعم التنمية ويشيد بسياسة الانفتاح

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:13 م
العاهل المغربي الملك
العاهل المغربي الملك محمد السادس
محمد عمر
طباعة
ads
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أنه قررن إنشاء لجنة خاصة للنموذج التنموي بالمملكة.

وشدد العاهل المغربي في كلمة مساء اليوم الاثنين نقلها التلفزيون المغربي، على أنهم تمكنوا من مواصلة مسيرة البناء المغربي الحديث.

وأضاف الملك محمد السادس "نحن اليوم أكثر عزما على مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح".

واعتبر العاهل المغربي أن الإصلاحات المؤسسية لا تكفي وحدها لأنها لم تشمل جميع فئات الشعب المغربي، مطالبا الحكومة بضرورة رفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للشعب.

وكشف الملك محمد السادس أنه يهدف إلى إضافة لبنة جديدة في إطار التنمية بالمملكة المغربية، معتبرا أن الاستثمار الأجنبي يدعم جهود الدولة في هذا الإطار وأن الانفتاح محفز لجذب الاستثمارات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الباز مهاجمًا هشام عبد الله: ستحاكم في مصر قريبًا على تحريضك ضد الجيش والشرطة

منذ يوم

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

منذ حوالي 5 ساعات

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بالأرقام.. شركات المحمول تفقد 6.6 مليون مشترك خلال عام

ads

الصور

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

ads

الأكثر قراءة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

ستوديو

الغندور: الأهلي لا يستحق الفوز.. والشناوي أنقذه من هزيمة محققة (فيديو)

عضو بالوطني الفلسطيني: لا خيار أمام اللاجئين في لبنان سوى الاستمرار بانتفاضتهم

الغندور: احتمالية ضم شيكابالا للجهاز الفني لنادي الزمالك (فيديو)

رئيس محكمة الأسرة السابق: عمل المرأة وراء ارتفاع نسبة الطلاق

ads

رياضة

ماركو فيراتي: على باريس سان جيرمان أن يفتح الباب أمام نيمار للرحيل

ويستهام يجدد عقد الكونغولي ماسواكو حتى 2024

مصر تحصد برونزيتان ببطولة نيجيريا الدولية للريشة الطائرة

ماكرون يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني المنتخب

الرئيس نيوز

النيابة تحبس وكيل وزارة التموين بالفيوم 15 يومًا

الإحصاء: 96.3% من أسر ريف "الدلتا" تستفيد من الدعم

للمرة الأولى.. وزير المالية يكرم أكبر 20 مؤسسة "سددت الضريبة"

إحالة 64 موظفا بمجلس مدينة الأقصر إلى الشئون القانونية

منوعات

آثار مدمرة للتغيرات المناخية

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

متحف أمريكي يعيد تماثيل مقدسة إلى كينيا

تأجيل إطلاق مركبة "دراجون" المأهولة

كشكول

بالصور.. تدريب قيادات الإدارات التعليمية بقنا علي فن " الاتيكيت"

بولاق الدكرور تبدأ الاستعداد للعام الدراسي الجديد

السبورة الذكية.. أولى التدريبات الجديدة لمعلمى الأزهر على التعليم التكنولجى

جولة تفقدية لرئيس قطاع المعاهد اﻷزهرية ببعض المواقع اﻹنشائية بأسوان

إسلام سياسي

الإخوان يتبرأون من "وجدي غنيم" في بيان رسمي

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

غدًا.. "نساء في بيتي" على طاولة مختبر السرديات

الأربعاء.. خالد الخميسي يناقش "الشمندر" بالنيل الثقافية

الأربعاء.. عزت القمحاوي يناقش"ما رآه سامي يعقوب" بالنيل الثقافية

"الأمن والسلامة المهنية" بثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك