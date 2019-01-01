العاهل المغربي يطلق لجنة خاصة لدعم التنمية ويشيد بسياسة الانفتاح

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أنه قررن إنشاء لجنة خاصة للنموذج التنموي بالمملكة.



وشدد العاهل المغربي في كلمة مساء اليوم الاثنين نقلها التلفزيون المغربي، على أنهم تمكنوا من مواصلة مسيرة البناء المغربي الحديث.



وأضاف الملك محمد السادس "نحن اليوم أكثر عزما على مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح".



واعتبر العاهل المغربي أن الإصلاحات المؤسسية لا تكفي وحدها لأنها لم تشمل جميع فئات الشعب المغربي، مطالبا الحكومة بضرورة رفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للشعب.



وكشف الملك محمد السادس أنه يهدف إلى إضافة لبنة جديدة في إطار التنمية بالمملكة المغربية، معتبرا أن الاستثمار الأجنبي يدعم جهود الدولة في هذا الإطار وأن الانفتاح محفز لجذب الاستثمارات.

