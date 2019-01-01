400 دولار.. سعر طن "فحم الكوك" اليوم

سجل سعر طن فحم الكوك في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، من 380 إلى 400 دولار، حيث تنتج مصر فحم الكوك عبر شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



وتعتمد شركة النصر لصناعة الكوك علي تصدير فحم الكوك إلى الخارج، وذلك لزيادة مبيعاتها وإيرادتها السنوية، كما تستورد شركة الحديد والصلب المصرية احتياجاتها من فحم الكوك المناسب للأفران الموجودة لديها، كما تستخدم بعض مصانع السكر، وكذلك الحديد والصلب، فحم الكوك في صناعة المنتجات التي تقوم بتصنيعها.



وتعد شركة النصر لصناعة الكوك الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصنع فحم الكوك وتصدره للخارج، بخلاف توفير احتياجات بعض المصانع في السوق المحلي.