الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا للموسم الجديد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تدريباته مساء اليومالاثنين، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.



وعاد الفريق للتدريبات بعد فترة راحة استمرت 4 أيام اثر خوض مواجهة الزمالك مؤخرا بالدوري المحلى.



وعقد الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر اجتماعا مع اللاعبين، حرص خلاله على تحفيزهم من أجل تحقيق نتائج مميزة فى الموسم الجديد.



واشتمل التدريب على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ابرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والضغط العالي، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.