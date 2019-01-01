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اقتصاد

أسعار البن اليوم.. "شاهين تركى" بـ100 جنيه للكيلو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:18 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تعد القهوة من المشروبات التي تنال إقبال كبير من قبل المواطنين، ورصد "الدستور" أسعار اللبن، اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر كيلو البن شاهين التركي السادة من 80 جنيهًا لـ 100 جنيه، وسعر البن شاهين السادة 300 جنيه، والبن الكولومبي 180 جنيهًا، وطن البن الأخضر شاهين يتراوح ما بين 3000 و6000 جنيه بحسب الأنواع، وسعر كيلو بن شاهين المحوج سوبر غامق 215 جنيهًا.

وسعر كيلو بن شاهين المحوج سوبر فاتح 215 جنيهًا، وكيلو بن شاهين المحوج مخصوص غامق بـ140 جنيهًا، وكيلو بن شاهين المحوج مخصوص فاتح بـ132،5 جنيه، وكيلو بن شاهين سادة غامق بـ95 جنيهًا، وكيلو سادة فاتح سعره 95 جنيهًا، وكيلو بن شاهين محوج مخصوص وسط سعره 115 جنيهًا.

وفي محلات عبدالمعبود، سجل سعر كيلو البن الأخضر بالحبهان 124 جنيهًا، والبن الأخضر سادة 92 جنيهًا، وكيلو البن اليمني بـ280 جنيهًا، وهو أعلى سعر للبن، وسعر كيلو بن سادة فاتح 48 جنيهًا، وكيلو بن محوج مخصوص فاتح بـ64 جنيهًا.
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