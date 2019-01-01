أسعار اللحوم اليوم.. " الكندوز" بـ120 جنيهًا للكيلو

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم تشهد نوع من الاستقرار في الفترة الحالية، ولا توجد أي مؤشرات لارتفاع الأسعار قبل حلول عيد الأضحى.



وأضاف "وهبة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر اللحوم الكندوز تبدأ من 110 حتى 140 جنيهًا للكيلو، فيما يبلغ سعر اللحوم الضأن 120 حتى 150 جنيهًا، وذلك يرجع لزيادة الإقبال عليها قبل عيد الأضحى.



وأوضح رئيس الشعبة، أن هناك وفرة في المعروض في الأسواق من المواشي، طبقًا لتعاون المجمعات الاستهلاكية مع وزارة التموين، كما تقدم المجمعات الاستهلاكية بأسعار محددة



وقال تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء: "سجلت محافظة الإسماعيلية الأعلى سعرًا في اللحم البتلو بين المحافظات، وتراوح سعر الكيلو ما بين 120 إلى 150 جنيهًا".