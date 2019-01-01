أسعار الحديد اليوم.. "المصريين" بـ11800 جنيهًا للطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن هناك استقرارا في أسعار مواد البناء على وجه العموم، وفي أسعار الحديد على وجه الخصوص، اليوم الثلاثاء.



وأضاف "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الحديد المحلية سجلت حالة من الاستقرار في الأسواق، وسجل متوسط أسعار الحديد نحو 11.650 ألف جنيه.



وأوضح "الزيني"، أن سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيهًا، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.



وأشار إلى أن سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيهًا، وحديد المراكبي 11 ألفًا و750 جنيهًا للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفًا و550 جنيهًا للطن.



يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر يوليو الجاري.