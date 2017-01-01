الباز: "90 دقيقة" و"المحور" سيكونان شركاء إعلاميين في افتتاح مستشفى "الناس"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن برنامج 90 دقيقة وقناة المحور سيكونان رعاة وشركاء إعلاميين في افتتاح مستشفى "الناس" لعلاج الأطفال في شبرا الخيمة.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه للتبرع لمستشفى "الناس" لعلاج الأطفال يتم إرسال رسالة بها كلمة "طفل" على 9797 أو الاتصال على رقم 16441.

وتابع: "كل يوم خلال برنامج 90 دقيقة سنعرض على الشاشة أرقام ورسالة للتبرع لمستشفى الناس".