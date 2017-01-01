أنيسة حسونة: العمل الخيري في مصر يقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه

قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن المصريين لديهم التزام ديني للمشاركة في العمل الخيري من قديم الأزل ومنذ بناء جامعة القاهرة بالتبرعات.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنها مؤمنة بأن العمل الخيري في مصر يقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه.

وأكدت "أنيسة"، أن وزارة التضامن تشرف على تبرعات الجمعيات الخيرية بصرامة شديدة للتأكد من أن ما لا يقل عن 80% تحقق الأهداف المطلوبة وتنفق على الأعمال الخيرية.

ولفتت إلى أن مؤسسة عصفور تبرعت بمليار جنيه لبناء مستشفى "الناس" الخيري بمنطقة شبرا الخيمة، موضحًة أن كل مستشفيات علاج الأطفال في مصر بكل أنواعها لا تعالج سوى تلت قائمة الأطفال المرضى في مصر، متابعة: "أوروبا بها 500 مركز لعلاج الأطفال في حسن أن كل أفريقيا بها 5 مراكز فقط".