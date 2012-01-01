دورة سينسيناتي: دعوة لشارابوفا وفينوس وليامس

تلقت متصدرتا التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات سابقا، الروسية ماريا شارابوفا والأميركية المخضرمة فينوس وليامس، دعوة للمشاركة في دورة سينسيناتي الشهر المقبل في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن المنظمون الإثنين.



وتقام الدورة على الملاعب الصلبة بين 12أغسطس و18 منه، وتعد من المواعيد التحضيرية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم، والمقررة بين 26 أغسطس و8 سبتمبر.



وقال مدير دورة سينسيناتي أندري سيلفا "ماريا وفينوس هما من أعظم بطلات كرة المضرب على مر التاريخ (...) نتطلع قدما لانضمامها الى لاعبات من الطراز العالمي في دورتنا".



وجمعت الروسية (32 عاما)، 36 لقبا في دورات المحترفات بينها ستة ألقاب في البطولات الكبرى (رولان غاروس الفرنسية في 2012 و2014، ولقب في كل من أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية)، ولقب دورة سينسيناتي الأميركية في 2011، علما بأنها بلغت الدور نصف النهائي في مشاركتها الأخيرة عام 2014.



أما وليامس (39 عاما) فتوجت بسبعة ألقاب في بطولات الغراند سلام (خمسة منها في ويمبلدون اضافة الى لقبين في فلاشينغ ميدوز)، من ضمن 49 لقبا في دورات المحترفات. وهي ستشارك في دورة سينسيناتي للمرة السابعة في مسيرتها الاحترافية، وتعود أفضل نتيجة لها فيها الى العام 2012 حين بلغت الدور نصف النهائي.