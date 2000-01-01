الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

السباحة الأمريكية فولمر تعلن اعتزالها

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:37 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
قالت الأمريكية دانا فولمر البطلة الأولمبية خمس مرات اليوم الاثنين إنها ستعتزل السباحة بعد البطولة الوطنية هذا الأسبوع.

وأشارت فولمر البالغ عمرها 31 عاما، والتي تجاوزت جراحة في القلب في شبابها لتفوز بذهبية في أولمبياد أثينا 2004 وتحقق رقما قياسيا في طريقها لذهبية 100 متر فراشة في أولمبياد لندن 2012، إلى أنه حان الوقت للتركيز على أهداف وفرص جديدة.

وكتبت فولمر في خطاب "على مدار السنوات اندمجت الرياضة والحياة والانتقال بين التجربتين الرياضية والحياتية اثرتني بطرق أنا ممتنة لها يوميا.

"لكن الأيام بها العديد من الساعات وأجزاء أخرى من حياتي تتطلب مني الوقت والتركيز. هذا الأسبوع سأترك المنافسة على أعلى مستوى.

البطولة الوطنية 2019 ستكون آخر بطولة سباحة أشارك فيها".

وكانت فولمر أصغر سباحة تشارك في التجارب الأمريكية المؤهلة للأولمبياد بعمر 12 عاما في 2000 وبعد ذلك بأربع سنوات انضمت إلى الفريق في أثينا لتفوز بذهبية سباق التتابع أربعة في 200 متر حرة وتساهم في كسر الزمن العالمي.

ونالت ثلاث ذهبيات في لندن 2012 في سباقات أربعة في 100 متر متنوع والتتابع أربعة في 200 متر و100 متر فراشة.

وشاركت في أولمبياد ريو 2016 بعد 18 شهرا من وضع حملها ونالت ميدالية من كل لون من بينها ذهبية أربعة في 100 متر متنوع.

ووضعت فولمر، التي أبدت رغبتها من قبل في المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، طفلها الثاني في 2017 وعادت إلى المنافسات في نوفمبر الماضي لكنها عانت بسبب إصابتها.

وقالت فولمر التي ستشارك في سباق 100 متر فراشة فقط يوم الجمعة "أنا لا أترك حلمي بل أنه الطموح لبداية حلم جديد".

وأضافت "من المحزن أن يأتي هذا الفصل من حياتي إلى النهاية لكني أفعل ذلك بحماس كامل".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

كهربا يسخر من تصريحات رئيس الزمالك

منذ يوم

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

منذ يوم

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

ads

الصور

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

ads

الأكثر قراءة

الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

"الإحصاء": ارتفاع متوسط الإنفاق للأسرة لـ 51.4 ألف جنيه سنويا في 2018

ستوديو

دراسات تؤكد: الأنظمة الغذائية النباتية تقلل الإصابة بالسكري

رسميا.. محمد أبو جبل ينتقل لنادي الزمالك

أحمد موسى: الإخوان وراء محاولة الانقلاب على المجلس الانتقالي بالسودان

للمرة الأولى.. محمد إمام يتحدث عن دوره في "لص بغداد"

ads

رياضة

دورة سينسيناتي: دعوة لشارابوفا وفينوس وليامس

السباحة الأمريكية فولمر تعلن اعتزالها

العربي الكويتي يستفسر عن سبب استبعاد علي خلف من قائمة المنتخب

تقارير تكشف عن انتقال عموري للأهلي السعودي

الرئيس نيوز

هل نجحت "الضبطية القضائية" لموظفى الكهرباء فى تقليل "سرقات التيار"؟

"الصحة العالمية" تمنح برنامجا طبيا مصريا جائزة "الأكثر تأثيرا"

التموين: تنقية قاعدة بيانات الدعم ستراعي المناطق "الأكثر فقرا"

المبعوث الأممي: لا بوادر على تراجع النزاع المسلح في ليبيا

منوعات

رصد ظاهرة غريبة في الغلاف الجوي

«الميتال» المقدسة.. مزاعم قس فرنسى: موسيقى عبدة الشيطان تقود للإيمان بالله

شركة طيران تتعرض لانتقادات

شينج يانج تشهد نموا مطردا فى توليد الطاقة الجديدة

كشكول

السبورة الذكية.. أولى التدريبات الجديدة لمعلمى الأزهر على التعليم التكنولجى

جولة تفقدية لرئيس قطاع المعاهد اﻷزهرية ببعض المواقع اﻹنشائية بأسوان

اعتماد روضتي أولاد الشيخ وأرمنت الوابورات بالأقصر الأزهرية

جامعة الأزهر تنعى طالب الإعلام بعد وفاته أثر هبوط حاد فى الدورة الدموية

إسلام سياسي

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

هجوم سلفي على الجماعة الإسلامية بسبب "وفاة" رئيس تونس

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

الموال الشعبى بتوقيع تكسير شرقى والنفيخة فى "100 سنة مزيكا" بالرومانى

"مستقبل التكنولوجيا".. محاضرة بثقافة الفيوم

الخميس.. افتتاح معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" بمركز محمود مختار

دار الشروق: رواية "عجائب الأقدار" صدرت للأطفال بموافقة نجيب محفوظ

صفحتنا ع الفيس بوك