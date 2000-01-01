السباحة الأمريكية فولمر تعلن اعتزالها

قالت الأمريكية دانا فولمر البطلة الأولمبية خمس مرات اليوم الاثنين إنها ستعتزل السباحة بعد البطولة الوطنية هذا الأسبوع.



وأشارت فولمر البالغ عمرها 31 عاما، والتي تجاوزت جراحة في القلب في شبابها لتفوز بذهبية في أولمبياد أثينا 2004 وتحقق رقما قياسيا في طريقها لذهبية 100 متر فراشة في أولمبياد لندن 2012، إلى أنه حان الوقت للتركيز على أهداف وفرص جديدة.



وكتبت فولمر في خطاب "على مدار السنوات اندمجت الرياضة والحياة والانتقال بين التجربتين الرياضية والحياتية اثرتني بطرق أنا ممتنة لها يوميا.



"لكن الأيام بها العديد من الساعات وأجزاء أخرى من حياتي تتطلب مني الوقت والتركيز. هذا الأسبوع سأترك المنافسة على أعلى مستوى.



البطولة الوطنية 2019 ستكون آخر بطولة سباحة أشارك فيها".



وكانت فولمر أصغر سباحة تشارك في التجارب الأمريكية المؤهلة للأولمبياد بعمر 12 عاما في 2000 وبعد ذلك بأربع سنوات انضمت إلى الفريق في أثينا لتفوز بذهبية سباق التتابع أربعة في 200 متر حرة وتساهم في كسر الزمن العالمي.



ونالت ثلاث ذهبيات في لندن 2012 في سباقات أربعة في 100 متر متنوع والتتابع أربعة في 200 متر و100 متر فراشة.



وشاركت في أولمبياد ريو 2016 بعد 18 شهرا من وضع حملها ونالت ميدالية من كل لون من بينها ذهبية أربعة في 100 متر متنوع.



ووضعت فولمر، التي أبدت رغبتها من قبل في المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، طفلها الثاني في 2017 وعادت إلى المنافسات في نوفمبر الماضي لكنها عانت بسبب إصابتها.



وقالت فولمر التي ستشارك في سباق 100 متر فراشة فقط يوم الجمعة "أنا لا أترك حلمي بل أنه الطموح لبداية حلم جديد".



وأضافت "من المحزن أن يأتي هذا الفصل من حياتي إلى النهاية لكني أفعل ذلك بحماس كامل".

