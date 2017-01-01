الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

العربي الكويتي يستفسر عن سبب استبعاد علي خلف من قائمة المنتخب

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:36 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أرسلت إدارة النادي العربي الرياضي خطابا موجها الي الاتحاد الاتحاد الكويتي لكرة القدم للاستفسار عن سبب استبعاد اللاعب علي أحمد خلف من قائمة المنتخب الوطني الاول.

في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق في الفترة من 2 الي 15 أغسطس المقبل.

وكان الجهاز الفني للأزرق قد استبعد خلف من قائمة اللاعبين في المعسكر التدريبي المقام في لندن استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق.

وجاءت القائمة كالتالي...فيصل عجب - مبارك الفنيني - حسين الموسمي - سليمان عبدالغفور - احمد الظفيري - بدر المطوع - خالد ابراهيم - سلطان العنزي - عامر معتوق - عبدالله ماوي - يوسف ناصر - رضا هاني - عيد الرشيدي - حسين كنكوني - حمد الحربي - عمر الحبيتر - سامي الصانع - فهد حمود - فهد الهاجري - فيصل زايد - شريدة الشريدة - محمد خالد - محمد هادي.

روميو جوزاك المدير الفني للأزرق قرر استبعاد 7 لاعبين وهم..شبيب الخالدي - عبدالمحسن العجمي - عبدالعزيز وادي - علي خلف - فواز عايض - محمد سويدان - عبدالعزيز بن ناجي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

محمد الشناوى يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

منذ حوالي 11 ساعة

ننشر جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر شهر حتى 6 سنوات

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الزمالك يهاجم فاروق جعفر وأيمن يونس

ads

الصور

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

ads

الأكثر قراءة

الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

"الإحصاء": ارتفاع متوسط الإنفاق للأسرة لـ 51.4 ألف جنيه سنويا في 2018

ستوديو

فرج عامر: أتمنى عودة إسلام محارب إلى سموحة مرة أخرى

دراسات تؤكد: الأنظمة الغذائية النباتية تقلل الإصابة بالسكري

رسميا.. محمد أبو جبل ينتقل لنادي الزمالك

أحمد موسى: الإخوان وراء محاولة الانقلاب على المجلس الانتقالي بالسودان

ads

رياضة

دورة سينسيناتي: دعوة لشارابوفا وفينوس وليامس

السباحة الأمريكية فولمر تعلن اعتزالها

العربي الكويتي يستفسر عن سبب استبعاد علي خلف من قائمة المنتخب

تقارير تكشف عن انتقال عموري للأهلي السعودي

الرئيس نيوز

هل نجحت "الضبطية القضائية" لموظفى الكهرباء فى تقليل "سرقات التيار"؟

"الصحة العالمية" تمنح برنامجا طبيا مصريا جائزة "الأكثر تأثيرا"

التموين: تنقية قاعدة بيانات الدعم ستراعي المناطق "الأكثر فقرا"

المبعوث الأممي: لا بوادر على تراجع النزاع المسلح في ليبيا

منوعات

بريطانيا تستعد لتقنين وضع الحشيش داخل أراضيها

رصد ظاهرة غريبة في الغلاف الجوي

«الميتال» المقدسة.. مزاعم قس فرنسى: موسيقى عبدة الشيطان تقود للإيمان بالله

شركة طيران تتعرض لانتقادات

كشكول

السبورة الذكية.. أولى التدريبات الجديدة لمعلمى الأزهر على التعليم التكنولجى

جولة تفقدية لرئيس قطاع المعاهد اﻷزهرية ببعض المواقع اﻹنشائية بأسوان

اعتماد روضتي أولاد الشيخ وأرمنت الوابورات بالأقصر الأزهرية

جامعة الأزهر تنعى طالب الإعلام بعد وفاته أثر هبوط حاد فى الدورة الدموية

إسلام سياسي

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

هجوم سلفي على الجماعة الإسلامية بسبب "وفاة" رئيس تونس

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

الموال الشعبى بتوقيع تكسير شرقى والنفيخة فى "100 سنة مزيكا" بالرومانى

"مستقبل التكنولوجيا".. محاضرة بثقافة الفيوم

الخميس.. افتتاح معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" بمركز محمود مختار

دار الشروق: رواية "عجائب الأقدار" صدرت للأطفال بموافقة نجيب محفوظ

صفحتنا ع الفيس بوك