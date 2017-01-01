العربي الكويتي يستفسر عن سبب استبعاد علي خلف من قائمة المنتخب

أرسلت إدارة النادي العربي الرياضي خطابا موجها الي الاتحاد الاتحاد الكويتي لكرة القدم للاستفسار عن سبب استبعاد اللاعب علي أحمد خلف من قائمة المنتخب الوطني الاول.



في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق في الفترة من 2 الي 15 أغسطس المقبل.



وكان الجهاز الفني للأزرق قد استبعد خلف من قائمة اللاعبين في المعسكر التدريبي المقام في لندن استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق.



وجاءت القائمة كالتالي...فيصل عجب - مبارك الفنيني - حسين الموسمي - سليمان عبدالغفور - احمد الظفيري - بدر المطوع - خالد ابراهيم - سلطان العنزي - عامر معتوق - عبدالله ماوي - يوسف ناصر - رضا هاني - عيد الرشيدي - حسين كنكوني - حمد الحربي - عمر الحبيتر - سامي الصانع - فهد حمود - فهد الهاجري - فيصل زايد - شريدة الشريدة - محمد خالد - محمد هادي.



روميو جوزاك المدير الفني للأزرق قرر استبعاد 7 لاعبين وهم..شبيب الخالدي - عبدالمحسن العجمي - عبدالعزيز وادي - علي خلف - فواز عايض - محمد سويدان - عبدالعزيز بن ناجي.