تقارير تكشف عن انتقال عموري للأهلي السعودي

يستعد النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري للانضمام إلى ناديه الجديد، خلال الساعات القليلة القادمة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2019-2020، عقب الرحيل عن الهلال السعودي.



وأعلن الهلال، إيقاف المفاوضات مع عموري، لتجديد عقده الذي ينتهي في أغسطس القادم، وذلك بسبب تأخره في الرد على العرض المقدم له من قِبل مجلس الإدارة.



ووفقا للتقارير فإن النادي الأهلي السعودي أصبح قريبا من حسم الصفقة، ويستعد للإعلان عن انضمام عموري للفريق في أي لحظة.



جدير بالذكر أن عموري، انضم إلى الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف العين الإماراتي، إلا أنه تعرض لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي، خلال شهر أكتوبر الماضي.