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مصر

الباز مهاجمًا هشام عبد الله: ستحاكم في مصر قريبًا على تحريضك ضد الجيش والشرطة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:27 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الممثل الإخواني هشام عبد الله، وذلك بعدما ظهر الأخير على إحدى القنوات الإخوانية بالأمس ليحرض على قتل أحد ضباط المباحث وأسرته.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن هذا الجرذ الهارب وصل إلى مرحلة من الانحطاط الشديد، موضحًا أن كل هؤلاء الهاربين سيأتون إلى مصر ليتم محاكمتهم بالقانون رغم تحريضهم على رجل الجيش والشرطة.

ووجه الباز، رسالة شكر لرجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية على جهودهم في حفظ الأمن والأمان بمصر وحماية الدولة المصرية.

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