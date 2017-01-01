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عالم

الرئيس التونسي المؤقت يستقبل ملك الأردن لتقديم العزاء في السبسى

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:29 م
السبسى
السبسى
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استقبل الرئيس التونسي المؤقت محمّد الناصر، مساء اليوم بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج، ملك الأردن عبد الله الثاني الذي قدّم واجب العزاء في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وعبّر الناصر، في بيان صادر اليوم، عن خالص شكره وتقديره للعاهل الأردني على زيارته ووقوفه إلى جانب تونس وشعبها في هذا المصاب الجلل، مؤكدا حرص تونس على مزيد توثيق علاقاتها مع الأردن في كافة المجالات وتعزيز التنسيق معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أشاد العاهل الأردني بالمواقف الحكيمة والرصينة للفقيد إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وأبرز متانة العلاقات التونسية الأردنية وما عرفته خلال السنوات الأخيرة من تطوّر مطّرد، مشددا على استعداد الأردن لتعميق التعاون مع تونس لخدمة المصلحة المشتركة للبلدين.
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