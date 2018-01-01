عيار21 بـ 655 جنيه.. شعبة الذهب: استقرار في الأسعار

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الذهب، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 21 سجل 655 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 561 جنيهًا للجرام، بينما عيار 24 سجل 749 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5240 جنيهًا، فيما وصلت أوقية الذهب إلى 1418 دولارا.

وتشهد أسعار الذهب في مصر تفاوتا بين المحافظات المختلفة، وقد يكون هذا التفاوت قيمته 50 قرشًا أو جنيهًا واحدًا.

وأظهر المجلس التصديري لمواد البناء تراجع الصادرات المصرية من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 31%، لتسجل نحو 739 مليون دولار في مقابل 1.072 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.





